Il team di sviluppatori di YouTube continua a lavorare al miglioramento dell’applicazione dedicata ai dispositivi Android di questa popolare piattaforma di condivisione video e nelle scorse ore sono emersi interessanti dettagli su alcune modifiche in fase di test.

Anche le modifiche a cui ci stiamo riferendo riguardano la modalità di visualizzazione a schermo intero, della quale ci siamo già occupati alcuni giorni fa e ciò sembra suggerire che il colosso di Mountain View non è del tutto contento dell’attuale versione e progetta di apportare dei cambiamenti per offrire agli utenti un’esperienza migliore.

Nuove modifiche alla UI di YouTube

In pratica, negli ultimi mesi il team di YouTube ha sperimentato l’inserimento di sempre più contenuti nell’interfaccia video a schermo intero su Android e a quanto pare tale processo non è ancora arrivato al suo termine, in quanto pare che l’obiettivo degli sviluppatori sia quello di consentire agli utenti di potere fare quasi tutto in questa modalità (cosa che invece in precedenza era limitata all’interfaccia verticale).

Il seguente screenshot ci offre una dimostrazione degli ultimi elementi aggiunti dal colosso di Mountain View attraverso un aggiornamento lato server:

Questo ennesimo esperimento di interfaccia aggiunge alcuni dei pulsanti che di solito si possono trovare sotto un video riprodotto verticalmente nella parte inferiore della visualizzazione a schermo intero. Tali tasti sono quelli per aggiungere il Mi piace e il Non mi piace, un collegamento alla sezione dei commenti, un’opzione per aggiungere il video a una playlist e un pulsante per la condivisione del contenuto.

Questa nuova interfaccia pare essere destinata ad ogni tipo di dispositivo Android, a prescindere dal genere di schermo e al momento è disponibile solo per una ristretta cerchia di utenti. Resta da capire se gli sviluppatori decideranno di implementarla per tutti gli altri con una versione stabile dell’app.

