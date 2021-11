YouTube non rientra tra i servizi di Google oggetto di continui miglioramenti ma la piattaforma dei video del colosso di Mountain View non è certamente esente da modifiche e una di esse è quella che una parte di utenti sta visualizzando da qualche ora.

Anche questa modifica a cui facciamo riferimento, così come le ultime introdotte dal team di YouTube, sembra andare a rovinare un po’ l’esperienza di chi desidera godersi la visione dei video a schermo intero, sfruttando al massimo le dimensioni generose dei display degli smartphone di oggi.

Altre piccole modifiche all’interfaccia di YouTube per Android

E così, dopo che a settembre il team di sviluppatori ha deciso di includere i commenti nella visualizzazione a schermo intero, ora arrivano altre piccole modifiche per tale modalità.

In particolare, il titolo del video non è più scritto con il formato Roboto ma con quello chiamato YouTube Sans mentre viene messa in evidenza la casella della descrizione insieme alle metriche di visualizzazione e al badge del canale. Il video si sposta sulla parte sinistra e, a seconda delle sue proporzioni, potrebbe ridursi.

Questa è la prima volta che YouTube consente agli utenti di interagire direttamente con elementi fuori dallo schermo mentre sono in modalità a schermo intero. Resta da capire se queste modifiche saranno apprezzate dagli utenti.

Questa nuova versione dell’interfaccia non sembra dipendere dalla release dell’app di YouTube e le modifiche probabilmente sono implementate dal colosso di Mountain View attraverso un aggiornamento lato server: chi non le visualizza, pertanto, non può fare altro che avere ancora un po’ di pazienza.

