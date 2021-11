Il fiume infinito di leak e rumor non si ferma mai e in queste ore abbiamo l’opportunità di scoprire le ultime novità su HONOR X30, Samsung Galaxy Tab S8+, Samsung Galaxy Tab A8 2021 e Xiaomi 12.

HONOR X30 riceve la certificazione 3C

In queste ore una sfilza di smartphone a marchio HONOR hanno ricevuto la certificazione 3C in Cina, e tra di essi sarebbe presente anche il modello HONOR X30. La notizia è stata pubblicata su Weibo dal leaker Panda is Bald che ha sottolineato anche la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 695.

Lo smartphone è atteso con un modulo fotografico triplo con sensore principale da 48 MP accompagnato da altri due sensori entrambi da 2 MP, mentre frontalmente è molto probabile l’implementazione di una fotocamera punch hole.

Snapdragon 898 per Samsung Galaxy Tab S8+?

Un inedito benchmark probabilmente proveniente da Samsung Galaxy Tab S8+ (SM-X808U), indica a chiare lettere la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 898 a bordo. Oltre alla disponibilità di Android 12 e alla scheda madre “Taro”, le informazioni del benchmark svelano la presenza di un SoC con GPU Adreno 730 e 8 GB di RAM.

Samsung Galaxy Tab A8 (2021) si mostra in nuovi render

Il sempre affidabile Evan Blass ci offre uno sguardo privilegiato a Samsung Galaxy Tab A8 (2021), il nuovo tablet economico del colosso sudcoreano che prenderà il posto del modello Samsung Galaxy Tab A7.

I render del tablet mostrano un design tipico di un tablet economico con cornici vistose ma impreziosito da un telaio unibody in alluminio. Il display sarebbe da 10.5 pollici mentre i rumor sulla scheda tecnica indicano un processore Unisoc T618 affiancato da 3/4 GB di RAM e 64/128 GB di spazio interno. La batteria è attesa da 7040 mAh mentre dal punto di vista fotografico si rimanda a un sensore principale da 8 MP e un sensore selfie da 5 MP; il sensore per le impronte è laterale e l’audio dovrebbe contare sul supporto Dolby Atmos.

Le prime informazioni relative ai benchmark dei modelli solo Wi-Fi e con la connettività cellulare mostrano risultati in linea con la fascia media del mercato.

Nuovi rumor su Xiaomi 12 e le fotocamere attese

Con il nuovo processore Qualcomm di punta ormai a un passo dalla presentazione, sappiamo che Xiaomi 12 sarà uno tra i primi smartphone a montarlo seguendo una tradizione lanciata l’anno scorso con la presentazione di Xiaomi Mi 11 5G con il chip Snapdragon 888. Nuove informazioni circa lo smartphone di fascia alta del colosso cinese puntano l’attenzione sulla fotocamera del telefono, secondo alcuni attesa con un sensore principale da 50 MP con supporto alla registrazione di video in modalità super slow motion a 1920 FPS. Per il modello Xiaomi 12 Pro, invece, continuano a circolare voci sull’eventuale introduzione di un sensore da 200 MP realizzato da Samsung ma di cui mancano ancora i dettagli più importanti.

Ritornando brevemente alla data di lancio della nuova famiglia di smartphone di fascia alta, un documento relativo alla certificazione EEC ci porta a presumere che il lancio dei modelli Xiaomi 12 (2201122G) e Xiaomi 12 Pro (2201123G) sia ormai imminente. Il modello 2201122G ha inoltre ricevuto anche la certificazione BIS, il che prelude al lancio del dispositivo anche sul mercato indiano. Oltre al nuovo processore Qualcomm, secondo Digital Chat Station,il modello base sarebbe compatibile con la ricarica rapida a 100 W con una batteria piuttosto capiente, ma non si hanno informazioni più dettagliate a portata di mano.

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!



Offerte per categoria