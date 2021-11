Sono ormai passati cinque anni dall’arrivo dello speaker Google Home e, nel corso del tempo, ad esso si sono aggiunti un gran numero di altri prodotti. In questi giorni la compagnia svela “Google Home“, il nome ufficiale dell’ecosistema per la smart home che fungerà da ombrello per il software e i nuovi prodotti rilasciati in futuro.

Google Home è il nome dell’ecosistema per la smart home

“Il nostro viaggio come ecosistema è iniziato cinque anni fa con l’altoparlante di Google Home e l’Assistente Google. È diventata una potente piattaforma che supporta nuovi altoparlanti e display intelligenti, Android, Nest e l’app Google Home“, si legge nella nota ufficiale. “Stiamo mettendo insieme tutto questo e annunciando un nome nuovo ma familiare per la nostra intera piattaforma per la casa intelligente e il programma per sviluppatori che aiuta gli utenti e gli sviluppatori a fare di più con Google: Google Home.”

A partire dal prossimo anno gli sviluppatori potranno accedere al nuovo Google Home Developer Center per imparare a programmare applicazioni e sistemi automatizzati per la smart home. Per tutti gli interessati, il colosso di Mountain View ha mostrato un’anteprima con il video disponibile qui sotto:

Android Auto è supportato in oltre 100 automobili

Android Auto è compatibile con più di 100 milioni di automobili in tutto il mondo. Con questo messaggio l’azienda di Mountain View festeggia un importante traguardo e, a tal proposito, coglie l’occasione per fornire ai futuri sviluppatori tutte le librerie e i tool necessari per realizzare applicazioni su Android Auto e Automotive OS.