Il Material You è senza ombra di dubbio uno degli aspetti più apprezzati di Android 12 e, con il Dynamic Color, la personalizzazione del proprio smartphone raggiunge livelli impensabili potendo cambiare l’accento del colore delle interfacce e dei tasti delle applicazioni compatibili.

Dynamic Color di Android 12 manda le app in crash

Alcuni post pubblicati su Google Issue Tracker svelano però che il Dynamic Color di Android 12 manderebbe in crash app e giochi semplicemente cambiando il wallpaper. Una piccola analisi condotta dai colleghi di XDA ha svelato che la maggior parte dei giochi testati crashano non appena il wallpaper viene cambiato dall’utente; si tratta di un bel problema per chi, ad esempio, utilizza un’applicazione in grado di cambiare ciclicamente il wallpaper della homescreen a intervalli fissi di tempo.

Ad oggi non sono previsti cambiamenti circa il particolare funzionamento del Dynamic Color di Android 12, ma è probabile che Google corra ai ripari: del resto la stessa applicazione Google Sfondi dispone della funzione che permette di cambiare automaticamente il wallpaper del proprio telefono.

C’è Sonos dietro questo problema di Chromecast?

Se dispone di un dispositivo Chromecast in casa e siete soliti gestire il volume dell’audio direttamente dal vostro smartphone dal bilanciere del volume, con Android 12 non potrete più farlo per via di una disputa legale tra Sonos e Google. Le due aziende, infatti, sono da tempo impegnate in una causa in quanto, secondo l’azienda che produce sistemi audio, il colosso di Mountain View avrebbe preso un po’ troppo spunto dalle funzioni di cast realizzate da Sonos.

Uno sviluppatore di Google, però, come scoperto da Mishaal Rahman, assicura che la gestione del volume dai dispositivi cast tornerà ad essere facilmente gestito anche da smartphone con l’arrivo di Android 12L.

