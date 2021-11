Per quanto Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro siano due smartphone di alto livello sotto molti aspetti, alcuni utenti si sono lamentati delle prestazioni un po’ sotto tono del sensore di impronte integrato nel display.

Un semplice trucco per lo sblocco di Google Pixel 6

Il colosso di Mountain View ha scelto di introdurre sui nuovi smartphone un sensore di tipo ottico, il che risulta leggermente meno rapido e scattante di un sensore a ultrasuoni. In questo caso è possibile sfruttare un semplice trucco per facilitare lo sblocco del telefono e in qualche caso renderlo anche meno prono ad errori o tentennamenti: immagazzinare la stessa impronta digitale per due volte.

Entrando all’interno del pannello delle impostazioni di sicurezza relativo allo sblocco con le impronte, è possibile salvare due volte l’impronta di un dito a piacere – molti scelgono il pollice destro o sinistro per comodità. Salvando due volte la stessa impronta digitale, Android avrà a disposizione due riferimenti da utilizzare con dettagli aggiuntivi in grado di minimizzare i casi di errore.

Un altro sistema per migliorare le prestazioni del sensore di impronte è incrementare la sensibilità del display touch tramite il seguente percorso:

Display > Increase touch sensitivity

Alcune prove effettuate su Google Pixel 6 Pro hanno effettivamente mostrato un importante miglioramento delle prestazioni del sensore di impronte.

