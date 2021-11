Qualche giorno fa Google aveva messo in bella vista alcune delle novità relative ai widget su Android 12, mettendo in evidenza anche un nuovo design per il widget Ricordi di Google Foto.

Arriva il widget dei Ricordi con il nuovo design

Ebbene, in queste ore l’applicazione di Google si aggiorna alla versione 5.65 e introduce i nuovi design per il widget Ricordi. Per utilizzare il nuovo design basta tenere premuto sulla home screen per qualche secondo, individuare il widget di Google Foto e trascinarlo in un’area libera della home screen: a questo punto una nuova finestra permette di scegliere uno tra i nuovi design del widget Ricordi tra quelli disponibili nelle immagini sottostanti.

I widget possono essere ridimensionati a proprio piacimento ed è possibile aggiungerne anche più di uno. Come dicevamo il nuovo design del widget Ricordi è disponibile fin scaricando l’aggiornamento di Google Foto dal badge del Play Store sottostante; in alternativa potete recuperare l’APK da installare manualmente da questo link di APK Mirror.

Aggiorna Google Foto



