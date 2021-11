Manca ancora qualche mese al lancio ufficiale dell’attesissima serie di smartphone Samsung Galaxy S22 ma i prossimi telefoni di punta del colosso coreano continuano ad essere al centro di un costante flusso di indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le loro principali caratteristiche.

Ricordiamo che nei giorni scorsi in Rete si sono diffuse delle voci secondo cui Samsung avrebbe in progetto di fare esordire i suoi nuovi smartphone tra l’ultima settimana di gennaio (secondo qualcuno) e la prima parte di febbraio (secondo altri): in sostanza, nel giro di tre mesi da ora il produttore dovrebbe effettivamente presentare la serie Samsung Galaxy S22 e svelarci così cosa ha in serbo per noi.

Inizia la produzione di massa di Samsung Galaxy S22

E una sorta di conferma di tale tempistica arriva da WinFuture.de, secondo cui il colosso coreano avrebbe dato il via alla produzione di massa di alcune delle componenti più importanti degli smartphone della serie Galaxy S22, in modo da poter rispettare la propria tabella di marcia.

Ricordiamo che i modelli attesi sono anche per il prossimo anno tre: la versione base di Samsung Galaxy S22 (SM-S901), quella Plus (SM-S906) e la variante Ultra (SM-S908), che potrebbe essere prodotta in quantità limitata.

Stando a quanto si apprende, la produzione delle componenti è stata avviata negli stabilimenti asiatici di Samsung già la scorsa settimana, con l’obiettivo di individuare e risolvere gli eventuali problemi e poter dare il via alla produzione di massa nel giro di qualche giorno.

Allo stato attuale Samsung avrebbe deciso di concentrarsi su tutte le versioni di Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+ mentre per Galaxy S22 Ultra il produttore si starebbe occupando soltanto dei modelli destinati alla commercializzazione negli Stati Uniti.

Nei prossimi due o tre mesi le indiscrezioni sulle possibili caratteristiche dei nuovi smartphone del colosso coreano sono destinate a farsi sempre più insistenti. E noi proveremo a non farcele scappare.

