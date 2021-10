Da una parte c’è il noto Ice universe che ipotizza l’ultima settimana di gennaio 2022, dall’altra i ragazzi di Sammobile che spingono sulla prima parte di febbraio. Una data certa per il lancio di Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra ancora non c’è, ma quel che è certo è che non manca poi così tanto.

I Samsung Galaxy S22 saranno lanciati a inizio febbraio 2022?

Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra, ammesso che saranno questi i loro nomi, dovrebbero arrivare entro il primo trimestre 2022, forse subito dopo Samsung Galaxy S21 FE, ma c’è ancora un po’ di incertezza riguardo il periodo di lancio. Il noto leaker Ice universe punta addirittura sull’ultima settimana di gennaio, ma ci sentiamo questa volta di dare più credito a Sammobile, notoriamente molto ben informata su ciò che riguarda il mondo Samsung.

Il sito si basa su nuove informazioni ricevute per sostenere come i Samsung Galaxy S22 saranno disponibili per il preordine a inizio febbraio 2022. Visto il periodo non sono da escludere variazioni dovute alla continua carenza di semiconduttori, ma comunque la fonte ritiene improbabile un arrivo già nel primo mese del prossimo anno.

Settimana più settimana meno mancano ormai poco più di tre mesi al lancio della serie Samsung Galaxy S22. Cosa vi aspettate dai prossimi flagship del produttore sud-coreano? Siamo certi che durante le prossime settimane spunteranno altre succose indiscrezioni, quindi continuate a seguirci.

in copertina Samsung Galaxy S21+

