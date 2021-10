Anche se lo spazio di archiviazione illimitato gratuito non è più disponibile, ci sono ancora molte ragioni per continuare a utilizzare Google Foto per via delle numerose funzionalità offerte dal servizio di Google.

Ora Google Foto sta aggiungendo una nuova funzionalità che permette di trovare immagini simili alla foto che si sta visualizzando.

Google Foto ottiene la funzionalità “Altro come questo”

Un nuovo pulsante “More like this” viene mostrato quando si visualizzano i dettagli di una foto. Toccando questo pulsante, posizionato tra le opzioni “Aggiungi all’album” e “Sposta nell’archivio”, verrà eseguita la scansione della foto e quindi la ricerca di altre immagini simili nella libreria di Google Foto.

L’IA di Google Foto consente già di cercare le immagini utilizzando filtri come età, posizione o anche in base a cosa c’è nell’immagine, con la possibilità di ordinare foto di parchi, scuole, automobili, cibo, animali e praticamente qualsiasi cosa.

Tuttavia questo strumento di ricerca offre un’ulteriore modo di cercare delle foto di un certo tipo. Anziché cercare qualcosa utilizzando i filtri, ora è anche possibile usare un’altra foto come riferimento.

Sfortunatamente sembra che si tratti di un’implementazione graduale sul lato server, quindi la funzionalità non è ancora ampiamente disponibile.

Per verificare la presenza della funzionalità sui vostri smartphone potete provare ad aggiornare Google Foto tramite il Play Store oppure scaricando e installando manualmente il relativo APK. Gli utenti Google Pixel che eseguono Android 12 potrebbero avere maggiori possibilità di ricevere la funzionalità per primi.

