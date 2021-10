Sebbene Android 12 sia ormai disponibile da qualche giorno per la serie Google Pixel e molte aziende come Samsung hanno già terminato la fase di test della beta per i propri smartphone, è grazie all’Android Dev Summit se abbiamo l’opportunità di scoprire il modo in cui Androi 12 gestisce l’apertura dei link verificati.

Come avviene la gestione dei link verificati su Android 12

Partiamo dal principio: cos’è un link verificato? Un link verificato è una sorta di link “speciale” che permette l’apertura dell’apposita applicazione per navigarlo. Ad esempio, se un vostro amico vi manda un messaggio su Telegram contenente un link di Instagram, Android è in grado di avviare l’applicazione non appena ci cliccate sopra.

A partire da Android 12 tutti i link verificati – quindi sicuri dal punto di vista della sicurezza – saranno automaticamente aperti all’interno dell’applicazione corrispettiva. Durante l’evento è stato anche descritto il funzionamento del sistema nel caso in cui un utente dovesse cliccare un link non verificato: in questo caso Android 12 non mostrerà più a schermo la classica schermata di selezione della corrispettiva applicazione da avviare, ma aprirà il link in una nuova finestra del browser web predefinito.

La novità, com’è ovvio che sia, ha un duplice risvolto: da una parte spinge gli sviluppatori a scoprire come aggiungere link verificati alle proprie applicazioni – qui la documentazione ufficiale per chi fosse interessato -, dall’altra parte offre agli utenti su Android 12 un’esperienza più fluida e diretta e senza passaggi intermedi.

Potrebbe interessarti anche: Google annuncia Android 12L, una feature drop per tablet e pieghevoli

Il Black Friday e il Cyber Monday si avvicinano, dunque aggiungete ai preferiti le pagine in modo da essere sempre aggiornati sulle ultime offerte!