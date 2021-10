Kena Mobile 7.99 Special è la nuova offerta presentata quest’oggi, 15 ottobre 2021, dal second brand TIM. Attualmente disponibile solo negli store fisici – non è chiaro se sarà acquistabile anche online -, Kena 7.99 Special è attivabile esclusivamente su una nuova SIM con richiesta di portabilità del proprio numero telefonico.

Kena 7.99 Special mira ai clienti Iliad

Kena 7.99 Special è a tutti gli effetti una offerta indirizzata a convincere gli utenti Iliad, Fastweb e di alcuni operatori virtuali (PosteMobile, Lycamobile, 1Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Noitel, NTmobile, Optima Mobile, Rabona Mobile, Spusu e Withu Mobile) a passare a Kena Mobile. L’offerta, che non prevede né un contributo di attivazione né costi per la nuova SIM ricaricabile, offre minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile su rete nazionale, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 GB di traffico dati in 4G (fino a 30 Mbps in download e upload) a 7,99 euro al mese.

Dalle informazioni pubblicate in rete, Kena 7.99 Special è disponibile solo nei negozi Kena Mobile, nei corner Kena Mobile e tramite call center 181. Se interessati alla nuova offerta del second brand di TIM, all’acquisto della SIM è necessario sostenere il costo iniziale di 10 euro che comprende il primo mese anticipato e 2,01 euro di credito telefonico incluso.

