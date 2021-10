La batteria e la ricarica rapida sono due aspetti estremamente importanti per uno smartphone e gli avanzamenti tecnologici in tal senso richiedono spesso ingenti investimenti e lunghi anni di progettazione. Realme e Xiaomi sono alcune tra le aziende che spingono maggiormente su entrambi i campi, e quest’oggi abbiamo alcune notizie interessanti circa le novità in arrivo in futuro.

Smartphone Realme con ricarica a 125 W nel 2022

Partendo da Realme, Mr. Madhav Sheth, vice presidente Realme e CEO di Realme India, Europa e America Latina, ha rilasciato una intervista a GSMarena riguardo la tecnologia di ricarica UltraDart a 125 W svelata l’anno scorso.

Ad oggi, come ben sappiamo, nessuno tra gli smartphone presentati dall’azienda offre il supporto alla tecnologia di ricarica rapida, ma Sheth ha confermato che entro il 2022 sarà presentato un nuovo “smartphone ultra premium” della serie GT munito del supporto alla ricarica UltraDart a 125 W.

Recuperando le informazioni rilasciate l’anno scorso circa le prestazioni offerte da questa tecnologia, secondo Realme la UltraDart a 125 W è in grado di ricaricare una batteria da 4000 mAh al 33% in appena 3 minuti. Non sappiamo se il nuovo smartphone ultra premium della serie GT monterà una batteria da 4000 mAh o ancora più capiente, ma non vediamo l’ora di scoprire cos’ha in mente Realme in ambito mobile.

Xiaomi lavora a batterie più dense

Venendo a Xiaomi, il colosso cinese starebbe studiando una nuova tipologia di batterie per smartphone che troverà posto all’interno dei nuovi dispositivi di fascia alta – non è chiaro se già dalla serie Xiaomi Mi 12 attesa per fine anno.

Secondo un leak pubblicato online, un team di Xiaomi starebbe testando nuovi materiali al fine di realizzare batterie con una maggiore densità energetica; in tal modo la compagnia potrebbe sviluppare batterie di dimensioni più piccole pur mantenendo la stessa capacità e montarle in smartphone più sottili e leggeri.

