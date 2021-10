Se siete alla ricerca di uno smartphone economico ma che possa contare su tutte le principali funzionalità che ci si aspetta di trovare su un telefono moderno, abbiamo una buona notizia per voi: è disponibile anche in Italia su Amazon il Motorola Moto E40, device che il brand di proprietà di Lenovo ha annunciato nei giorni scorsi.

Stiamo parlando di uno smartphone di fascia bassa e basta dare un rapido sguardo alle sue principali caratteristiche per rendersene conto: display da 6,5 pollici con risoluzione HD+, processore Unisoc T700, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria integrata (espandibile tramite scheda microSD).

Non manca, ad ogni modo, qualche aspetto interessante, come il supporto ad un refresh rate a 90 Hz, una tripla fotocamera posteriore o una batteria da ben 5.000 mAh.

Caratteristiche e prezzo di Motorola Moto E40

Questa è la scheda tecnica di Motorola Moto E40:

display Max Vision HD+ da 6.5 pollici con refresh rate a 90 Hz

processore octa-core Unisoc T700

4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione (espandibile fino a 1 TB grazie al supporto MicroSD)

supporto Dual SIM

tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 48 megapixel, sensore macro da 2 megapixel e sensore per il calcolo della profondità da 2 megapixel)

fotocamera frontale da 8 megapixel

batteria da 5.000 mAh

Android 11 con interfaccia proprietaria MyUX

Su Amazon Motorola Moto E40 è disponibile al prezzo di 175,44 euro nella colorazione Carbon Gray con disponibilità immediata. Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità, potete sfruttare il seguente link per raggiungere la pagina dedicata:

Acquista Motorola Moto E40 su Amazon

Al momento non vi sono informazioni sulla disponibilità dell’altra variante cromatica annunciata da Motorola, ossia quella chiamata Pink Clay, che potrebbe arrivare sul mercato soltanto in un secondo momento. Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal produttore.

