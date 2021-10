L’arrivo di Android 12 nel canale AOSP funge da apripista per gli OEM che sono già pronti ad annunciare i piani di aggiornamento per i propri smartphone. OPPO e Realme iniziano a scaldare i motori annunciando importanti novità circa l’arrivo di Android 12, i cui dettagli sono disponibili nei capitoli sottostanti.

Al via ColorOS 12 basato su Android 12

ColorOS 12, la nuova personalizzazione di OPPO, è pronta a farsi spazio in versione beta su OPPO Find X3 Pro in Indonesia e Malesia. L’aggiornamento permette agli utenti OPPO di iniziare a familiarizzare con le novità e le funzionalità aggiuntive a cui l’azienda ha lavorato nel corso degli scorsi mesi, ma purtroppo non sono state rilasciate molte informazioni su quali siano.

La compagnia ha in cantiere un piano di rilascio di grande portata: OPPO vuole rilasciare ColorOS 12 su più di 110 dispositivi in tutto il mondo, per una platea che supera 150 milioni di utenti. Si tratta del più grande aggiornamento software che la compagnia abbia mai rilasciato, il che sottolinea le grandi ambizioni dell’azienda in ambito mobile.

L’appuntamento per scoprire tutto su ColorOS 12 è fissato al giorno 11 ottobre alle ore 11:00 sul canale YouTube di ColorOS; all’interno dell’evento scopriremo con precisione tutte le novità che trovano posto su ColorOS 12.

Tre aggiornamenti Android per la serie Find X

OPPO, per la prima volta in assoluto, ha svelato una novità decisamente importante circa la politica degli aggiornamenti software. Tutti i dispositivi OPPO usciti dopo il 2019 riceveranno tre aggiornamenti Android sulla famiglia di punta Find X; due aggiornamenti Android per la serie Reno/F/K e un aggiornamento Android su alcuni modelli della serie A. Per quanto concerne gli aggiornamenti di sicurezza, OPPO garantirà quattro anni di aggiornamenti di sicurezza per la serie Find X/Reno/F/K, e tre anni di aggiornamenti di sicurezza per la serie A.

Realme UI 3.0 arriverà molto presto

Dopo OPPO anche Realme annuncia che molto presto i suoi smartphone saranno aggiornati alla personalizzazione Realme UI 3.0 basata su Android 12. Dalle informazioni pubblicate in rete scopriamo che i primi dispositivi a ricevere il tanto atteso update saranno quelli della serie Realme GT, a partire appunto dal modello Realme GT – non è ancora chiaro se gli altri dispositivi della serie GT riceveranno l’aggiornamento in contemporanea con Realme GT.

Ad oggi la compagnia non ha svelato granché circa le caratteristiche della Realme UI 3.0 ad eccezione che “l’intera UI sarà completamente ripensata e l’esperienza utente verrà migliorata rispetto alla Realme UI 2.0“. Non ci resta che attendere il 13 ottobre per scoprire qualcosa in più sulla nuova versione della personalizzazione Android e magari sulle tempistiche di rilascio.

In copertina OPPO Find X3 Pro