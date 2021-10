Nelle scorse ore il team di sviluppatori di Xiaomi ha dato il via al rilascio in Cina dell’aggiornamento che porta la versione 12.5.12 dell’interfaccia personalizzata MIUI su Xiaomi Mi 11 5G.

Le novità di MIUI 12.5.12 per Xiaomi Mi 11 5G

L’update in questione porta con sé le patch di sicurezza del mese di agosto e introduce la risoluzione di un fastidioso bug a causa del quale l’icona di disattivazione dell’audio viene visualizzata in modo errato sul pannello del volume.

Si tratta, in sostanza, soltanto di un piccolo update (il cui “peso” è appena 125 MB), soprattutto se proviamo a paragonarlo con quello da ben 4 GB di “peso” rilasciato dal colosso cinese all’inizio dello scorso mese per tutta la serie Xiaomi Mi 11 (ossia il modello “base”, quello “Pro” e quello “Ultra”).

Ma Xiaomi è proiettata verso il futuro e infatti per alcuni beta tester è già disponibile l’update interno MIUI 21.9.17 che può contare sul kernel Android 12 e, allo stesso tempo, risolve molti bug nella versione di sviluppo del sistema, sebbene ne introduca di nuovi (il team di sviluppatori di Xiaomi ha già precisato che le versioni successive ottimizzeranno e ripareranno gradualmente l’OS).

Come aggiornare lo smartphone all’ultima versione disponibile

Nel momento in cui la versione 12.5.12 di MIUI sarà effettivamente disponibile per lo Xiaomi Mi 11, l’update potrà essere scaricato ed installato direttamente dallo smartphone attraverso la relativa notifica.

Gli utenti più impazienti possono provare a fare una ricerca manuale della nuova versione software, andando nel menu delle Impostazioni, scorrendo fino alla sezione Info sistema, selezionando Versione MIUI e cliccando su Verifica aggiornamenti.

Sarà interessante scoprire come cambierà Xiaomi Mi 11 5G nel momento in cui lo smartphone sarà aggiornato in via ufficiale ad Android 12, la nuova versione del sistema operativo mobile di Google che porta con sé alcune interessanti novità stilistiche, a partire dal linguaggio di design Material You.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Xiaomi Mi 11 5G