Nella giornata di ieri, 28 settembre 2021, Vodafone ha dato il via ad una nuova iniziativa promozionale: il Back to School dell’operatore rosso permette di acquistare smartphone 5G a rate con prezzi a partire da soli 1,99 euro al mese.

Questa nuova promozione si pone sulla scia di tutte le novità introdotte da Vodafone a inizio settimana e che vi avevamo anticipato dettagliatamente nei giorni scorsi.

Vodafone Back to School: info e disponibilità

Prima di entrare nel merito dei prezzi richiesti da Vodafone per ciascun modello è importante premettere che l’iniziativa è valida solo nei punti vendita aderenti.

Inoltre, in tutte le rateizzazioni è fondamentale ricordare che alla rata mensile per lo smartphone va aggiunto il costo del rinnovo dell’offerta abbinata. Nel caso di specie Vodafone, in linea di massima, prevede l’acquisto su carta di credito con contributi variabili per il caso di recesso anticipato.

La rateizzazione avviene tramite il servizio Vodafone Telefono Facile o Telefono No Problem, con una durata di 24 mesi e un costo di attivazione di 9,99 euro per i nuovi clienti e 19,99 euro per i già clienti (ai quali può essere attivato anche Vodafone Happy Black 6 mesi a 9,99 euro al mese).

Tra gli smartphone 5G che sono disponibili all’acquisto con pagamento rateizzato spiccano: TCL 20 R 5G, Realme 8 5G, OPPO A54 5G, OPPO FindX3 5G, Samsung Galaxy A32 5G, Samsung Galaxy A52s 5G, Xiaomi Mi 11 Lite 5G, OPPO Reno6 5G, Xiaomi 11T 5G e 11T Pro 5G, Samsung Galaxy S21 5G 128GB e 256 GB.

Detto questo, passiamo agli smartphone acquistabili, suddivisi per brand di appartenenza per facilità di consultazione.

Smartphone Samsung

Gli smartphone 5G marchiati Samsung rientranti nel Back to School di Vodafone non sono particolarmente numerosi, ma offrono comunque una buona possibilità di scelta. Eccoli:

Samsung Galaxy A32 5G, con anticipo di 9,99 euro, è disponibile con le seguenti soluzioni: 4,99 euro al mese con Infinito Black Edition, 5,99 euro al mese con Infinito, 6,99 euro al mese con Red Max, 4,99 euro al mese con Family Plan, 7,99 euro al mese con Red Pro, Shake it Fun, Facile e Junior, 4,99 euro al mese con C’all, Special e altre offerte ricaricabili.

Samsung Galaxy A52s 5G (ecco la nostra recensione), con anticipo di 9,99 euro, è disponibile con le seguenti soluzioni: 6,99 euro al mese con Infinito Black Edition, 7,99 euro al mese con Infinito, 8,99 euro al mese con Red Max, 10,99 euro al mese con Red Pro, Shake it Fun, Facile, Junior, Family+, Family Plan, 11,99 euro al mese con C’all, Special e altre offerte ricaricabili.

Samsung Galaxy S21 5G 128 GB (ecco la nostra riprova), con anticipo di 0 euro con Infinito e Infinito Black Edition e di 49,99 euro con le altre offerte, è disponibile con le seguenti soluzioni: 19 euro al mese con Infinito Black Edition, 21 euro al mese con Infinito, 19,99 euro al mese con Red Max, 18,99 euro al mese con Family Plan, 21,99 euro al mese con Red Pro, Shake it Fun, Facile e Junior, 23,99 euro al mese con C’all, Special e altre offerte ricaricabili.

Samsung Galaxy S21 5G 256 GB, con anticipo di 0 euro con Infinito e Infinito Black Edition e di 49,99 euro con le altre offerte, è disponibile con le seguenti soluzioni: 21 euro al mese con Infinito Black Edition, 23 euro al mese con Infinito, 21,99 euro al mese con Red Max, 20,99 euro al mese con Family Plan, 23,99 euro al mese con Red Pro, Shake it Fun, Facile e Junior, 24,99 euro al mese con C’all, Special e altre offerte ricaricabili.

Smartphone Xiaomi

Ecco gli smartphone 5G Xiaomi acquistabili a rate grazie al Back to School di Vodafone:

Xiaomi 11T 5G, con anticipo di 0 euro con Infinito e Infinito Black Edition e di 49,99 euro con le altre offerte, è disponibile con le seguenti soluzioni: 12 euro al mese con Infinito Black Edition, 11,99 euro al mese con Infinito, 12,99 euro al mese con Red Max, 13,99 euro al mese con Red Pro, Shake it Fun, Facile, Junior, Family+, Family Plan, 14,99 euro al mese con C’all, Special e altre offerte ricaricabili.

Xiaomi 11T Pro 5G (ecco la nostra recensione), con anticipo di 0 euro con Infinito e Infinito Black Edition e di 49,99 euro con le altre offerte, è disponibile con le seguenti soluzioni: 15 euro al mese con Infinito Black Edition, 15,99 euro al mese con Infinito, 16,99 euro al mese con Red Max, 17,99 euro al mese con Red Pro, Shake it Fun, Facile, Junior, Family+, Family Plan, 18,99 euro al mese con C’all, Special e altre offerte ricaricabili.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G (ecco la nostra recensione), con Infinito Black Edition, è acquistabile con anticipo di 0 euro e rate mensili di 9,99 euro.

Smartphone OPPO e Realme

Ecco gli smartphone OPPO acquistabili a rate grazie al Back to School di Vodafone:

OPPO A54 5G, con anticipo di 9,99 euro, è disponibile con le seguenti soluzioni: 2,99 euro al mese con Infinito Black Edition, 3,99 euro al mese con Infinito, 4,99 euro al mese con Red Max, 2,99 euro al mese con Shake it Fun e Easy, 2,99 euro al mese con Family Plan (con domiciliazione SEPA SDD, prevede anticipo di 19,99 euro e rate da 2,99 euro al mese), 5,99 euro al mese con Red Pro, Shake it Fun, Facile e Junior, 6,99 euro al mese con C’all, Special e altre offerte ricaricabili.

OPPO Find X3 Lite 5G (ecco la nostra recensione), con anticipo di 0 euro con Infinito e Infinito Black Edition e di 9,99 euro con le altre offerte, è disponibile con le seguenti soluzioni: 6 euro al mese con Infinito Black Edition, 8 euro al mese con Infinito, 8,99 euro al mese con Red Max, 10,99 euro al mese con Red Pro, Shake it Fun, Facile, Junior, Family+, Family Plan, 11,99 euro al mese con C’all, Special e altre offerte ricaricabili.

OPPO Reno6 5G (ecco la nostra recensione), con anticipo di 0 euro con Infinito e Infinito Black Edition e di 9,99 euro con le altre offerte, è disponibile con le seguenti soluzioni: 10 euro al mese con Infinito Black Edition, 11 euro al mese con Infinito, 11,99 euro al mese con Red Max, 12,99 euro al mese con Red Pro, Facile, Junior, Family+, Family Plan, 10,99 euro al mese con Shake it Fun e Easy, 13,99 euro al mese con C’all, Special e altre offerte ricaricabili.

Quanto agli smartphone marchiati Realme, uno solo è compatibile con la promozione: Realme 8 5G è acquistabile con anticipo di 9,99 euro e nelle seguenti soluzioni: 1,99 euro al mese con Infinito Black Edition, 2,99 euro al mese con Infinito, 3,99 euro al mese con Red Max, 4,99 euro al mese con Red Pro, Facile, Junior, Family+, Family Plan, 1,99 euro al mese con Shake it Fun e Easy, 6,99 euro al mese con C’all, Special e altre offerte ricaricabili.

Smartphone TCL

Infine, il Back to School di Vodafone permette di acquistare TCL 20 R 5G con anticipo di 9,99 euro e queste opzioni: 1,99 euro al mese con Infinito Black Edition, 2,99 euro al mese con Infinito, 3,99 euro al mese con Red Max, 4,99 euro al mese con Red Pro, Shake it Fun, Facile, Junior, Family+, Family Plan, 2,99 euro al mese con C’all, Special e altre offerte ricaricabili.

