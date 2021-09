Mancano poche settimane all’appuntamento più atteso dai fan Google, ansiosi più che mai di poter scoprire tutto su Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro e un nuovo leak ci permette di scoprire una delle informazioni più attese in merito ai nuovi smartphone realizzati da Big G: i prezzi.

Possibili prezzi di Google Pixel 6

È stata proprio la compagnia californiana a offrire una serie di anticipazioni sui nuovi smartphone, a partire dai chipset proprietario Tensor, passando per alcune delle caratteristiche pubblicizzate su alcuni cartelloni pubblicitari. Ma finora da Mountain View non sono trapelate informazioni relative al prezzo dei due smartphone.

Tutti gli indizi recuperati finora fanno pensare a un prodotto di fascia superiore rispetto a Google Pixel 5, per cui è lecito attendersi un aumento dei prezzi. Del resto è stato lo stesso Rick Osterloh, vice presidente di Google per servizi e dispositivi, a confermarci che Google Pixel 6 e 6 Pro saranno prodotti di fascia premium, anche nel prezzo.

Secondo le informazioni riportate da 9To5Google, che sostiene di averle ottenute da un dipendente di uno dei più grandi rivenditori di telefonia cellulare, Google Pixel 6 avrebbe un prezzo di partenza di 649 euro, mentre per Google Pixel 6 Pro si parla di 899 euro. Non ci sono riferimenti ai tagli di memoria, per cui non è escluso che possano essere commercializzate versioni dal prezzo più basso.

Se il prezzo dovesse essere confermato, si tratterebbe di un leggerissimo aumento rispetto allo scorso anno, nonostante siano presenti numerose novità. Il prezzo di Google 5 in Europa partiva da 629 euro, per cui il nuovo modello costerebbe appena 20 euro in più, un prezzo particolarmente allettante per un dispositivo che sulla carta ha tutte le carte in regola per giocarsela con i migliori del mercato.

E la differenza di prezzo con Google Pixel 6 Pro sembra consona, vista la presenza di un pannello a 120 Hz, dello zoom ottico, della connettività UWB e di molto altro. Ovviamente si tratta di indiscrezioni da prendere con la dovuta cautela, con i prezzi reali che potrebbero differire rispetto alle anticipazioni fornite.

Le colorazioni di Google Pixel 6

La stessa fonte che ha fornito alcuni indizi sui prezzi è stata in grado di anticipare anche le colorazioni, che quest’anno saranno cinque, salvo sorprese dell’ultimo minuto. I nuovi Pixel dovrebbero dunque essere disponibili nelle versioni rossa, verde, nera, silver e gold. C’è curiosità per i nomi assegnati a ciascuna colorazione, con Google che solitamente si distingue per una particolare fantasia.

A quanto pare le colorazioni nera e verde dovrebbero fare riferimento a nomi contenenti rispettivamente i termini “carbon” e “fog“, ma al momento non v’è certezza su quali saranno i nomi ufficiali. È possibile che per scoprirli dovremo attendere il 19 agosto, giorno in cui dovrebbero essere annunciati i nuovi Pixel 6, ma non è escluso che nel corso delle prossime settimane trapelino nuove indiscrezioni in questo senso.