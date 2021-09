Di tanto in tanto il team di Google decide di abbandonare definitivamente il supporto delle versioni più vecchie di Android e, così come il colosso di Mountain View ha anticipato all’inizio di quest’anno, è oramai arrivato il momento di mettere da parte i dispositivi basati su Android 2.3.7 Gingerbread.

Per Android Gingerbread è arrivata la fine

I servizi di Google, come ad esempio Gmail o Calendar, da ieri non supportano più Android 2.3.7 (o versioni ancora meno recenti dell’OS) e ciò significa che per poterli usare è necessario avere a propria disposizione un dispositivo con a bordo almeno la versione 3.0 del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View.

Non c’è molto di cui stupirsi per la decisione di Google, soprattutto se si considera che stiamo parlando di una versione di Android che ha sulle spalle una decina d’anni.

Gli utenti più “fedeli” ad Android 2.3.7 saranno felici di sapere che alcuni dei servizi di Google continuano ad essere accessibili tramite il browser Web. Forse prima di dover cambiare dispositivo c’è ancora un po’ di tempo.

Il vecchio telecomando di Android TV va in pensione

Restando in casa di Google, ieri vi abbiamo parlato del nuovo telecomando di Android TV, che è andato a prendere il posto della vecchia app Android TV Remote Control.

Ebbene, nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha confermato che la rimozione dal Google Play Store di questa applicazione non è stata casuale o frutto di un errore ma è dipesa da una scelta precisa.

Il team di Google, infatti, ha spiegato che l’obiettivo dell’azienda è rendere sempre migliore l’esperienza di utilizzo del telecomando virtuale ed a tal fine ha rilasciato la nuova applicazione, precisando che nel momento in cui il dispositivo con sistema operativo Android TV riceve la versione 5.0 di Servizio Android TV Remote non sarà più disponibile la vecchia app con il telecomando.