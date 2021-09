Da tempo il team di Google era al lavoro su un telecomando da integrare nei dispositivi con Android TV e la scorsa settimana questa funzionalità è stata finalmente rilasciata.

Tale funzionalità, arrivata attraverso l’app Google TV (o Play Film & TV nei Paesi in cui non è ancora avvenuto il rebranding) pare che non sia ancora perfettamente operativa.

Ecco il nuovo telecomando di Android TV

Così come apprendiamo, infatti, nonostante vari tentativi non è stato possibile accoppiare questo telecomando con alcun dispositivo Android TV o Google TV e per rendere la funzionalità supportata è necessario attendere un aggiornamento dell’app Servizio Android TV Remote, che passa dalla versione 4.7 alla 5.0.

Questa nuova versione di Servizio Android TV Remote, che va installata sulla TV e non sullo smartphone, consente all’opzione “TV Remote” dell’app Google TV (accessibile tramite Impostazioni rapide e tramite l’app stessa) di riconoscere e accoppiare quel particolare dispositivo Android TV, abilitando tutte le funzioni del telecomando, incluso il pulsante dedicato a Google Assistant.

In pratica, gli utenti si troveranno una soluzione con tutte le funzionalità che ci si aspetterebbe di avere con un telecomando fisico.

Previous Next Fullscreen

Un curioso effetto collaterale dell’aggiornamento di Servizio Android TV Remote è che la vecchia app Android TV Remote Control non è più in grado di accoppiarsi. Ancora più strano è un requisito che secondo alcuni utenti potrebbe essere necessario per fare funzionare il nuovo telecomando: ci riferiamo alla necessità di aggiornare Gboard alla versione 11.0.

Il modo più semplice per verificare se è disponibile l’aggiornamento di Servizio Android TV Remote è controllare dal Play Store direttamente dal dispositivo Android TV (basta chiedere a Google Assistant di andare sul Play Store).

La versione 5.0 di Servizio Android TV Remote può essere scaricata da APK Mirror (qui trovate la pagina dedicata) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: