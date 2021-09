La serie Samsung Galaxy S22 non è attesa fino ai primi mesi del 2022 ma, nonostante questo, si è comunque resa protagonista di alcuni rumor minori negli ultimi giorni e, come un fulmine a ciel sereno, il pezzo pregiato della futura famiglia S22, il Samsung Galaxy S22 Ultra, è emerso in rete grazie ad alcuni render che lo mostrano in tutta la sua gloria con tanto di S Pen e un modulo fotografico dalla forma inusuale.

Il merito della diffusione di questi render va attribuito all’affidabile leaker OnLeaks il quale mostra il flagship del colosso coreano che avrà il compito di raccogliere l’eredità della tanto amata serie Note e integrarla nella serie S anche grazie ad alcuni accorgimenti come l’inclusione della S Pen nel corpo dello smartphone.

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy S22 Ultra

L’altro elemento che cattura immediatamente l’attenzione è la forma inusuale del camera-bump, vistoso e sporgente, che ricorda una “P”. In aggiunta il modulo fotografico dovrebbe essere caratterizzato da un sensore principale da 108 MP, tre fotocamere da 10 MP e una da 12 MP.

Il design generale si rifà alle origini riprendendo le linee del Note 20 con i bordi laterali stondati e lo slot per la S Pen.

Il Samsung Galaxy S22 Ultra dovrebbe, inoltre, montare un display da 6,8 pollici AMOLED con foro holepunch per la fotocamera frontale.

Stando sempre a quanto affermato nel leak, le dimensioni dovrebbero essere di 163,2 x 77,9 x 8,9 mm senza considerare il vistoso modulo fotografico che porterebbe lo spessore a 10,5 mm.

Vi lasciamo con un video a 360 gradi e ulteriori immagini che mostrano ancor di più quello che dovrebbe essere il prossimo Samsung Galaxy S22 Ultra, l’erede designato della serie Note.

