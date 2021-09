Samsung pone fine al chiacchiericcio e ufficializza in Europa, attraverso il proprio sito, il nuovo Samsung Galaxy M52 5G, smartphone 5G presumibilmente economico con una scheda tecnica particolarmente completa. Tanto che, se posizionato al giusto prezzo, il nuovo arrivato promette di dare del filo da torcere a tutta la fascia media, compreso il suo vicino parente Samsung Galaxy A52s 5G.

Caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy M52 5G

La pagina italiana non risulta ancora disponibile, ma basta visitare quella polacca o quella tedesca per scoprire direttamente da Samsung tutto quello che c’è da sapere del nuovo Samsung Galaxy M52 5G.

I punti di contatto con la scheda tecnica dell’ottimo e già citato Samsung Galaxy A52s 5G sono diversi e questa è chiaramente una buona notizia.

Tra le specifiche tecniche di Samsung Galaxy M52 5G spiccano il display Super AMOLED Plus con frequenza di refresh a 120 Hz, la Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 778G 5G – smentito il rumor sullo Snapdragon 888 –, la tripla fotocamera posteriore e la batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 25 W. L’unica piccola mancanza (ma ormai sarebbe quasi strano il contrario) è rappresentata dalla porta jack audio da 3,5mm.

Per quanto riguarda la parte software, il sistema operativo è Android 11 con One UI 3.1. Tra le funzioni particolari va segnalata RAM Plus, che permette di sfruttare fino a 4 GB di memoria interna come RAM extra virtuale. Il tutto condito dal solito ottimo supporto software di Samsung.

Scheda tecnica completa di Samsung Galaxy M52 5G

display Infinity-O da 6,7 pollici, Super AMOLED Plus con risoluzione FHD+ (2400 x 1080 pixel) e refresh rate fino a 120 Hz

Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 778G 5G

memoria RAM da 6 GB (+ 4 GB di RAM Plus)

memoria interna da 128 GB espandibile tramite microSD fino a 1 TB

fotocamera anteriore da 32 megapixel, FF, f/2.2

fotocamera posteriore tripla con: principale da 64 megapixel (AF, f/1.8, FoV 81°), ultra-grandangolare da 12 megapixel (FoV 123°, f/2.2), macro da 5 megapixel (f/2.4)

registrazione video fino alla risoluzione UHD 4K (3840 x 2160 pixel) @30fps e slow motion fino a 240fps @HD

dual SIM ibrido (2 nano SIM o nano SIM + microSD)

connettività: 5G, 4G LTE, WiFi 6, NFC, Bluetooth 5.0, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, USB-C 2.0

dimensioni: 164,2 x 76,4 x 7,4 mm

peso: 173 g

colori: Black, Light Blue, White

audio Dolby Atmos, speaker mono

lettore di impronte laterale

sistema operativo Android 11 con One UI 3.1

Prezzo e disponibilità di Samsung Galaxy M52 5G

Samsung Galaxy M52 5G arriverà ufficialmente in Europa, questo è certo, tuttavia al momento mancano informazioni specifiche per l’Italia. Inoltre Samsung non ha ancora reso noto il prezzo di listino, che sarà decisivo per le sorti di questo modello.

