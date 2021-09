Google in queste ore ha presentato molte novità in arrivo entro l’autunno o nei prossimi mesi, concentrandosi su nuove funzionalità per Android, Google TV e Android Auto. Nello specifico, per Android Auto sono state presentate molte novità sia per smartphone, sia per le automobili, tra le quali spicca la partnership con Honda per Android Automotive.

La modalità guida su Assistant riceve un profondo redesign, migliorando nettamente l’esperienza utente

Con il comando “Hey Google, let’s drive” o collegandoci tramite bluetooth alla nostra auto, Google Assistant mostrerà una nuova dashboard completa di tutte le informazioni che possono tornare utili quando si è alla guida. Questo permette di rimanere più concentrati al volante, vista la ridotta necessità di dover toccare lo smartphone per accedere ai vari contenuti. Essenzialmente verranno mostrati dei pannelli che, se toccati, permetteranno di accedere a: navigazione, chiamate o messaggi recenti e controlli multimediali dalle più disparate app di riproduzione di contenuti.

Google ha anche aggiunto una funzione molto comoda e per il quale non è necessario distrarsi alla guida ovvero la possibilità di chiedere ad Assistant di leggere i nuovi messaggi e successivamente di poter rispondere a voce automaticamente. Come già anticipato dalla fase di testing, la modalità guida di Assistant soppianterà Android Auto su smartphone, che si avvia di fatto ad essere deprecata.

Android Auto continua a migliorare e abbraccia Honda come partner Android Automotive

Da quando Big G ha introdotto, nel 2015, Android Auto ha permesso di connettere lo smartphone e il sistema di infotainment dell’automobile, dando così la possibilità di riprodurre contenuti multimediali, usufruire in maniera più efficace della modalità di navigazione offerta da Maps e poter effettuare chiamate senza dover tenere lo smartphone all’orecchio. In questi anni l’integrazione tra smartphone e automobili è migliorata molto e Google è determinata a fare un altro passo in avanti.

Da ora infatti sarà possibile visualizzare i suggerimenti di Assistant riguardanti musica, podcast e notizie e poter lanciare un app a propria scelta ogni volta che Android Auto viene attivato. Grazie alla partnership con GameSnacks sarà anche possibile svagarsi con qualche gioco, ovviamente solo a vettura ferma. Altra novità permette, agli utenti che utilizzano due SIM, di poter scegliere quale SIM utilizzare nel caso in cui voglia effettuare una chiamata.

Google ha anche pensato a chi utilizza l’auto per recarsi al lavoro, offrendo il supporto al profilo “lavoro” presente nelle impostazioni di Android, così da poter visualizzare i prossimi appuntamenti e messaggi riguardanti la sfera lavorativa. Per gli utenti statunitensi è riservata anche la feature che permette di chiedere a Google Assistant di pagare il rifornimento in base al numero identificativo del distributore.

Nell’ambito della nuova partnership con Honda, Google ha annunciato che il grande produttore automobilistico inizierà ad assemblare veicoli con Android Automotive integrato (la versione di Android Auto che non ha bisogno di uno smartphone per funzionare) a partire dal 2022. Insieme a ciò, alcune piccole “chicche” saranno riservate ai possessori di auto elettriche. La versione di Google Maps riservata ad Android Automotive sarà infatti in grado di trovare stazioni di ricarica compatibili con il veicolo e di ottimizzare il processo di ricarica avvisando l’utente se la batteria è troppo o troppo poco calda, così da poter ottimizzare i tempi. Insomma, Google è davvero determinata a semplificarci la vita a prescindere da quel che guidiamo.