Continuano a susseguirsi senza sosta in Rete le indiscrezioni e le anticipazioni relative agli smartphone della serie Google Pixel 6, il cui lancio ufficiale è in programma per il prossimo mese.

In particolare nelle scorse ore è stato Google Pixel 6 Pro al centro delle anticipazioni più interessanti: lo smartphone, infatti, è il protagonista di un breve video nel quale ci viene mostrato un prototipo (o, ad ogni modo, un device in versione non ancora definitiva) nella colorazione nera/grigia.

Che si tratti di un modello non ancora pronto alla commercializzazione sembra essere confermato dal logo impresso sulla parte della scocca posteriore e che ci ricorda quelli usati da Google negli scorsi anni per i suoi telefoni ancora in fase di pre-vendita.

Il video in sé non rivela molti nuovi dettagli su Google Pixel 6 Pro, confermando quanto è già emerso sino a questo momento ma ci permette di farci un’idea più chiara di come lo smartphone dovrebbe apparire dal vivo.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e siete impazienti di vedere il nuovo modello di punta di Google dal vivo, non dovete fare altro che premere sul tasto “play”. Buona visione:

Stando a quanto è possibile notare da tale video, sulla parte posteriore dello smartphone il colosso di Mountain View sembra avere adottato un pannello di vetro che presenta una leggera curvatura e che dà così a Google Pixel 6 Pro un aspetto un po’ più premium e curato.

I think this may be the first hands on video leak of a Google Pixel 6 Pro.

FYI: The logo would indicate that this is likely an early production test unit, so that means there may be some differences between what you see here and the actual production device. #teampixel pic.twitter.com/4QSvdktqA7

— M. Brandon Lee | THIS IS TECH TODAY (@thisistechtoday) September 21, 2021