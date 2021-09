Il club del libro gestito da Reese Witherspoon si appresta ad ampliare il suo pubblico grazie a una nuova partnership con Google che consente ai dispositivi basati su Google Assistant di offrire un’esperienza di lettura unica.

Questa sinergia permetterà agli utenti di accedere alle scelte mensili di libri di Reese Witherspoon, ai commenti esclusivi su ogni libro e persino a consigli personalizzati.

Per provare questa nuova funzionalità basterà pronunciare “Ok Google, leggi con Reese’s Book Club” quando un altoparlante intelligente, uno smart display o uno smartphone sono in ascolto.

Il Club del Libro di Reese Witherspoon collabora con Google Assistant

Grazie a questa collaborazione Google Assistant aiuterà gli utenti a scoprire le scelte mensili di libri a cura di Reese e a rispondere a un rapido quiz per ottenere consigli personalizzati, inoltre avranno accesso a commenti esclusivi della stessa Reese Witherspoon su ogni libro.

I membri del Reese’s Book Club potranno collegare il proprio account con l’assistente di Google, tuttavia sarà anche possibile registrarsi con il proprio account Google.

Per leggere i libri consigliati si potrà andare su Google Play Libri e acquistarne una copia e se ci sono già diversi libri nella propria lista di lettura, si potrà anche aggiungere quelli consigliati a una pila per tenere traccia di tutti quelli che si desidera leggere.

Reese Witherspoon si dichiara entusiasta di mettere Reese’s Book Club a disposizione degli utenti di Google Assistant in tutto il mondo.

L’integrazione di Reese’s Book Club in Google Assistant sarà disponibile in tutti i paesi di lingua inglese in tutto il mondo. Per maggiori informazioni su Reese’s Book Club potete visitare il sito web ufficiale oppure installare l’app tramite Google Play Store utilizzando il badge sottostante.