Il design di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro non è più un mistero ormai da un bel pezzo, visto che il produttore stesso li ha mostrati a più riprese – li ha persino esposti nelle vetrine dello store di New York –, ma adesso abbiamo a disposizione le immagini più belle dei due smartphone, condivise direttamente dal fotografo incaricato da Google.

L’autore di questi scatti è David Urbanke, lo stesso dei cartelloni pubblicitari a NYC che vi abbiamo mostrato nei giorni scorsi. Il fotografo ha condiviso tutte queste immagini su Twitter e in una galleria dedicata – intitolata “Google Pixel 6 Campaign” – sul proprio sito ufficiale.

Tutte le immagini pubblicate sono di ottima qualità e ci permettono di ammirare sia il gran lavoro svolto dal fotografo che ogni minimo particolare del design di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, in tutte le peculiari colorazioni create dalla casa di Mountain View. Date un’occhiata qui sotto.

Previous Next Fullscreen

Dal momento che queste sono immagini della campagna promozionale ufficiale di Big G, non si limitano a pubblicizzare il solo design dei due smartphone, ma anche il software: negli scatti è possibile ammirare il Material You di Android 12 (ecco la nostra prova della Beta 5) all’opera.

Inutile dire che le stesse immagini, riprodotte su enormi cartelloni pubblicitari, non potranno che attirare tanti sguardi incuriositi dei passanti. D’altronde Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro segneranno una svolta importante per la serie Pixel e Google ha deciso di fare le cose in grande per farli conoscere.

Previous Next Fullscreen

Visto che negli ultimi giorni abbiamo assistito ad una chiara intensificazione della campagna promozionale dei nuovi smartphone Made by Google, è molto probabile che queste non saranno le ultime immagini ufficiali prima del lancio, ma è indubbio che finora siano le migliori.

Leggi anche: Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro: sfondi esclusivi, super ricarica e data di lancio leak