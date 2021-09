Google si prepara ad uno dei momenti più attesi dell’anno per gli appassionati, ossia il lancio dei nuovi smartphone della serie Pixel; quest’anno dei nuovi Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro sappiamo ormai quasi tutto, e i nuovi maxi cartelloni pubblicitari a New York ci mostrano i due dispositivi in tutte le loro differenze.

Gli scatti, pubblicati su Twitter dal fotografo David Urbanke, ritraggono i cartelloni pubblicitari che Google ha commissionato per i propri nuovi Pixel 6; ogni cartellone è dedicato ad uno smartphone, che sebbene facciano parte della stessa famiglia non vengono mai ritratti insieme.

Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro sono infatti smartphone molto diversi, anche a livello di scheda tecnica (sebbene alcuni aspetti saranno comuni, come il nuovo SoC Made by Google Tensor), anche se i design sono effettivamente molto comuni. Le differenze però ci sono, e sono ben apprezzabili da questi scatti: Google Pixel 6 Pro mostra un display di altro calibro, curvo sui bordi e in grado di coprire praticamente tutta la parte frontale; Pixel 6 si deve invece accontentare di un pannello piatto e di cornici abbastanza generose.

Che ne pensate dei nuovi smartphone Pixel di Google?

I never thought I’d be able to walk around NYC and see my photos being put up on buildings. Again, thank you so much to @Google for allowing me to shoot your Pixel 6 campaign. This has been such a special experience and I’ll never, ever forget it. 🙏 pic.twitter.com/bc35u0ujuw

— David Urbanke (@davidurbanke) September 18, 2021