Nelle scorse ore WhatsApp ha presentato un nuovo aggiornamento attraverso il Google Play Beta Program: WhatsApp Beta passa così alla versione 2.21.19.15 e introduce una piccola novità per i gruppi. Per la verità ce ne sarebbe anche una seconda, tuttavia al momento è presente soltanto sull’app per iOS.

Dopo la nuova funzione dedicata alla aziende e la novità per il supporto multi-dispositivo, andiamo a scoprire queste piccole nuove aggiunte.

WhatsApp Beta 2.21.19.15: le novità dell’aggiornamento

Partiamo dalla nuova funzione già disponibile su WhatsApp Beta per dispositivi Android. Visibile per alcuni utenti già con la versione 2.21.19.14 dell’applicazione, con il nuovo aggiornamento 2.21.19.15 la novità è disponibile per tutti: sono state introdotte le scorciatoie per le chiamate di gruppo.

Il funzionamento di questa piccola nuova aggiunta comoda sì, ma tutt’altro che rivoluzionaria, è presto detto: come viene mostrato nello screenshot seguente, quando si apre la scheda di un gruppo, in posizione centrale vengono mostrate le icone per avviare rapidamente una chiamata vocale o una videochiamata di gruppo.

Entrambe le funzioni erano naturalmente già disponibili, ma le nuove scorciatoie – per i singoli contatti c’erano già – permettono di far partire la chiamata con tutti i membri del gruppo senza bisogno di aprirlo.

La seconda novità, anch’essa riguardante i gruppi, è al momento presente solo su WhatsApp Beta per iOS (versione 2.21.190.11). Il Group Icon Editor permette di sfruttare un editor per creare rapidamente l’icona di un gruppo. L’utente può scegliere un colore di sfondo e un’emoji o uno sticker. Per trovare la funzione basta aprire le Info del gruppo, fare tap sull’icona della fotocamera per cambiare icona al gruppo e poi selezionare l’opzione “Emoji & Sticker”.

Lo stesso editor arriverà anche su WhatsApp Beta per Android nelle prossime settimane.

Come installare l’ultima versione di WhatsApp Beta

La versione più recente di WhatsApp Beta per Android (ecco la pagina per aderire al programma beta) è scaricabile dal Google Play Store cliccando sul badge sottostante.

