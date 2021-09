A distanza di pochissime ore dal rilascio della versione 2.21.19.7 di WhatsApp Beta che integra una interessante novità per i messaggi che scompaiono, il team di sviluppo ha avviato il rollout della versione 2.21.19.9 di WhatsApp Beta.

Novità aggiornamento 2.21.19.9 di WhatsApp Beta

La novità presente in questa build di WhatsApp Beta, scoperta come sempre dal puntale WABetaInfo, ha a che vedere con il programma beta per il supporto al multi-dispositivo. Ci teniamo a precisare fin da subito che la funzione “Linked Devices Update” relativa alla beta 2.21.19.9 è attualmente in fase di sviluppo, ovvero non è disponibile per gli utenti iscritti al programma beta.

Considerando che un numero considerevole di utenti non si è unito al programma di test per il supporto al multi-dispositivo, con questa versione il team sta “forzando” gli utenti ad aggiornare alla versione con il multi-dispositivo in attesa di un aggiornamento futuro. La volontà della compagnia è di spingere gli utenti a testare la funzione considerando anche i miglioramenti apportati ad essa.

Come aggiornare WhatsApp Beta

Come abbiamo sottolineato nel capitolo precedente, le novità descritte sono attualmente in fase di sviluppo e pertanto non sono ancora disponibili al pubblico. In ogni caso è possibile aggiornare WhatsApp beta all’ultima versione disponibile tramite il programma beta del Play Store oppure installando manualmente l’APK da questo link di APK Mirror.

