Continua senza sosta il lavoro degli sviluppatori di WhatsApp, a conferma della loro volontà di migliorare sempre più questa popolare applicazione di messaggistica istantanea e nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione beta dedicata ai dispositivi basati su Android: stiamo parlando della versione 2.21.19.10.

Le novità della versione 2.21.19.10 di WhatsApp Beta per Android

Un paio di mesi fa è emerso che il team di WhatsApp è al lavoro su Business Directory, ossia una soluzione studiata per consentire agli utenti di trovare le aziende in modo rapido ma ciò non significa che avere un account aziendale equivalga a rendere pubblico il proprio numero di telefono.

Si tratta, infatti, di una funzione facoltativa e le attività diventano pubbliche una volta inoltrata una richiesta a WhatsApp (i relativi dettagli saranno forniti in seguito).

Nelle scorse ore Will Cathcart ha annunciato su Twitter che questa nuova funzionalità è disponibile a San Paolo, in Brasile e la versione 2.21.19.10 beta dell’applicazione la supporta, consentendo così a chi si trova in quella città di navigare tra tantissime piccole attività.

Si tratta di una novità senza dubbio molto interessante, in quanto consentirà agli utenti di potersi mettere rapidamente in contatto con le attività commerciali vicine e, ad esempio, prenotare un servizio o acquistare i prodotti da passare poi a ritirare.

Restiamo in attesa di scoprire quando sarà implementata a livello globale.

Come scaricare la nuova versione beta dell’app

Se desiderate provare la versione 2.21.19.10 di WhatsApp Beta per i dispositivi basati sul sistema operativo mobile di Google avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link).

Chi non fosse riuscito a iscriversi al programma beta ma volesse provare lo stesso in anteprima questa versione dell’applicazione di messaggistica istantanea può farlo installando manualmente il relativo file APK, che può essere scaricato da APK Mirror (trovate la pagina ad essa dedicata seguendo questo link).

