I rumor e i leak sulla prossima serie S8 dei tablet Samsung non si fermano e ora è toccato alle specifiche del display di Galaxy Tab S8 Ultra che promette di essere un tablet davvero ottimo, se le specifiche dovessero essere confermate. Il mercato dei tablet Android quindi sembra essere tornato a dire la sua sul mercato, visti gli ottimi Galaxy Tab S7, Xiaomi Pad 5 e la possibile entrata in questo mercato di altri competitor come Oppo e OnePlus. Da non dimenticare la sempre ottima serie MatePad che ogni anno viene migliorata nonostante le difficoltà di Huawei.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, secondo quanto speculato da Ice Universe, noto leaker dell’universo Samsung, dovrebbe disporre di un display da 14,6 pollici OLED con refresh rate a 120 Hz. Questo dovrebbe avere una risoluzione di 2960 x 1848 pixel ovvero pari a una sorta di “3K” con rapporto di aspetto in 16:10. A conferma dei leak precendenti viene speculato inoltre che il dispositivo possa avere una batteria da 11500 mAh con la possibilità di essere ricaricata a 45 W.

Samsung dovrebbe dotare della stessa capacità di ricarica anche S22 Ultra, facendo così in modo che tablet e smartphone possano condividere il caricatore. Questi dispositivi dovrebbero essere presentati tutti assieme in un unico evento che potrebbe tenersi a gennaio 2022. La scelta per i SoC dei due dispositivi dovrebbe però essere differente, con Galaxy Tab S8 Ultra equipaggiato con Snapdragon 898 mentre Galaxy S22 Ultra dovrebbe avere Exynos 2200 a livello globale, a conferma di quanto l’azienda sudcoreana sia confidente nel lavoro di sviluppo in partnership con AMD per quanto riguarda questo SoC molto atteso.

Per quanto riguarda le altre versioni della famiglia Tab S8 dovremmo avere un pannello LCD da 11 pollici per la versione base mentre per S8+ ci si aspetta un display OLED da 12,4″ a 120 Hz. Altro fattore differenziante tra i tre prodotti sarà la capacità della batteria.