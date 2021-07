In queste ultime settimane abbiamo delineato una serie di importanti cambiamenti per l’assetto di OnePlus, a partire dall’annuncio della fusione con OPPO per rilasciare aggiornamenti software più rapidi ed efficienti – proprio in queste ore un video promozionale pubblicato su Weibo ha come protagonista il destino comune dei due colossi cinesi.

C’è un tablet OnePlus all’orizzonte?

Ebbene, tutto ci fa pensare che OnePlus abbia piani piuttosto audaci anche per quanto riguarda l’entrata in nuove categorie di prodotto. Infatti, sebbene l’azienda sia conosciuta sullo scacchiere internazionale per gli smartphone e gli smartwatch, sembra che la compagnia voglia sbarcare anche nel mondo dei tablet.

Una richiesta di marchio depositato allo EUIPO (European Union Intellectual Property Office), svela la volontà del colosso cinese di tutelare il marchio OnePlus Pad il quale, con tutta probabilità, farebbe proprio riferimento a un tablet non ancora presentato. Purtroppo la richiesta di marchio depositato allo European Union Intellectual Property Office non ci offre alcun tipo di dettaglio circa il design, le specifiche tecniche o le funzionalità del dispositivo. L’idea generale è che l’azienda possa trasferire le conoscenze acquisite nella sua lunga carriera in ambito mobile anche sui tablet, magari con una strategia di lancio incentrata sul rapporto qualità/prezzo.

Cosa ne pensate di questa novità? Secondo voi ha senso per OnePlus entrare anche nel settore dei tablet? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso!

Potrebbe interessarti anche: miglior tablet Android