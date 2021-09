Come sappiamo il ban USA contro Huawei avviato dall’ex presidente Donald Trump e confermato dall’attuale inquilino della Casa Bianca ha impattato considerevolmente l’azienda cinese, sotto tanti punti di vista. Quello più visibile è ovviamente legato alle vendite degli smartphone e al relativo market share nella classifica mondiale dei maggiori produttori.

Huawei è ancora al terzo posto

Infatti, se nel Q2 2020 Huawei era a un passo da Samsung con il 17% di market share, a distanza di un anno esatto il servizio Market Pulse di Counterpoint Research rivela che il colosso cinese ha perso l’11% di market share ma resta ancora saldo al terzo posto della classifica mondiale. Brand come OnePlus, Xiaomi e OPPO hanno tutti sfruttato le difficoltà di Huawei per accrescere il proprio market share – non dimentichiamoci dell’incredibile prestazione di Xiaomi in Europa -, merito anche di alcune linee di prodotti piuttosto azzeccate come Xiaomi Mi 11 5G e la serie Reno e Find di OPPO.

Al secondo posto troviamo Samsung che rispetto al Q2 2020 perde il 5% di market share per colpa delle misure restrittive in Vietnam dovute al Covid-19. Il lancio di Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G, però, dovrebbero dare modo al colosso sudcoreano di accrescere le sue quote di mercato negli ultimi mesi del 2021. Apple, infine, consolida il suo primato in classifica merito delle incredibile vendite registrate a seguito del lancio degli iPhone 12, i primi smartphone del colosso di Cupertino a supportare il 5G.

