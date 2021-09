Anche gli smartphone di fascia media passano tra le mani dello staff di DxOMark e, pertanto, non c’è da stupirsi se pure per Redmi Note 10S sia arrivato il momento di dimostrare cosa è in grado di offrire la sua fotocamera.

Lanciato all’inizio dell’anno, Redmi Note 10S può contare su uno schermo AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FullHD+ (1.080 x 2.400 pixel), un processore MediaTek Helio G95, 6 GB o 8 GB di RAM, 64 GB o 128 GB di memoria integrata (UFS 2.2) e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W.

DxOMark mette alla prova la fotocamera di Redmi Note 10S

La fotocamera posteriore dello smartphone di Redmi può contare sulle seguenti caratteristiche:

sensore primario da 64 megapixel con apertura f/1.79 e pixel da 0,7 µm

sensore ultra grandangolare da 8 megapixel con apertura f/2.2

sensore macro da 2 megapixel con apertura f/2.4

sensore di profondità da 2 megapixel con apertura f/2.4

registrazione video a risoluzione 2.160p (a 30 fps) e 1080p (a 30 o 60 fps)

Nei test di DxOMark lo smartphone è riuscito a fare registrare 98 punti nelle foto, 82 punti nei video e 36 punti nello zoom, per un risultato complessivo di 92 punti, grazie al quale Redmi Note 10S va a collocarsi in classifica alle spalle di Apple iPhone 8 Plus, Samsung Galaxy Note 8 e Vivo Y72 5G (con 94 punti) e davanti a POCOPHONE F1 (con 91 punti).

Tra gli aspetti che hanno convinto i tester vi sono l’esposizione degli oggetti sia in interni che in esterni, i colori vividi e il bilanciamento del bianco negli scatti in esterni, la stabilizzazione nella maggior parte dei video, il basso livello di rumore nei video in esterni e l’autofocus.

Meno convincenti, invece, sono stati il livello dei dettagli nella maggior parte delle foto, la limitata gamma dinamica, lo scarso livello di dettagli nello zoom, l’esposizione nella maggior parte dei video e il rumore in condizioni di scarsa illuminazione.

Potete trovare tutti i test condotti da DxOMark seguendo questo link.

