A poche ore di distanza dalla presentazione avvenuta in India, Redmi ha annunciato a livello globale la famiglia Redmi Note 10, che si compone di ben quattro modelli, uno dei quali dotato di connettività 5G. Diamo il benvenuto a Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S, Redmi Note 10 e Redmi Note 10 5G, pronti a dare l’ennesimo scossone al mercato della telefonia mobile, in particolar modo per quanto riguarda la fascia media.

Molto variegata l’offerta, con i quattro modelli simili tra di loro per quanto riguarda le prestazioni ma sufficientemente diversi da potersi ritagliare una adeguata fetta di mercato, con il modello Pro che strizza l’occhio al gaming e il modello 5G che punta sulla connettività, sacrificando il comparto fotografico. Per tutti inoltre una grande batteria, con ricarica rapida e caricabatterie nella confezione di vendita, oltre al sensore di impronte digitali montato lateralmente e alla certificazione IP53 per resistere agli schizzi d’acqua. Andiamo dunque a fare la conoscenza dei quattro cavalieri della serie Redmi Note 10.

Caratteristiche tecniche di Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro è l’unico della famiglia a offrire uno schermo AMOLED con frequenza di refresh a 120 Hz. Dispone di una diagonale da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) con HDR10 e Gorilla Glass 5. Sotto alla scocca troviamo uno Snapdragon 732G con CPU octa core a 2,3 GHz e GPU Adreno 618, affiancato da 6-64 GB, 6-128 GB o 8-128 GB di memoria, con RAM di tipo LPDDR4X e storage UFS 2.2.

La connettività include il supporto alle reti 4G/LTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, NFC, IR Blaster, GPS, GLONASS, presa da 3,5 millimetri, doppio speaker e connettore USB Type-C. La batteria ha una capacità di 5.020 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 watt. Il sistema operativo è Android 11 con interfaccia personalizzata MIUI 12.

Chiudiamo con il comparto fotografico, che oltre alla fotocamera frontale da 16 megapixel (f/2.45) inserita nello schermo con una soluzione punch hole, è dotato di una quadrupla fotocamera posteriore. A fianco del sensore principale da 108 megapixel (f/1.9) con pixel da 2.1 micron (pixel binning 9in1), troviamo un sensore ultra grandangolare (FoV 118 gradi) da 8 megapixel(f/2.2), un sensore telemacro da 5megapixel (f/2.4) e un sensore di profondità da 2 megapixel (f/2.4).

Tre le colorazioni disponibili: Onyx Gray, Glacier Blue e Gradient Bronze, mentre le misure sono di 164 x 76,5 x 8,1 mm e 193 grammi di peso.

Caratteristiche tecniche di Redmi Note 10S

Redmi Note 10S rappresenta un ottimo compromesso per chi vuole risparmiare qualcosa e avere un dispositivo più compatto, con qualche rinuncia rispetto al modello Pro. Si parte dunque dallo schermo AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) protetto da Gorilla Glass 3.

All’interno trova posto un MediaTek Helio G95 con CPU octa core a 2,05 GHz e GPU ARM Mali-G76 MC4, affiancato da 6-64 GB, 6-128 GB e 8-128 GB di memoria, con RAM LPDDR4X e storage UFS 2.2. La connettività include 4G/LTE. WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5, NFC, IR Blaster, GPS, GLONASS, presa da 3,5 mm e doppio speaker.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica rapida a 33 watt e caricabatterie incluso in confezione. Anche in questo caso il sistema operativo è Android 11 con interfaccia personalizzata MIUI 12.

Il comparto fotografico può contare su una fotocamera frontale da 13 megapixel (f/2.45) inserita nello schermo con la tecnologia punch hole mentre nella parte posteriore sono presenti quatto sensori. Oltre a quello principale da 64 megapixel (f/1.79) abbiamo un sensore da 8 megapixel(f/2.2) con lente ultra grandangolare (FoV 118 gradi), sensore macro da 2 megapixel e sensore di profondità da 2 megapixel entrambi con apertura f/2.4.

Tre anche in questo caso le colorazioni, Onyx Gray, Pebble White e Ocean Blue, con le dimensioni che si attestano a 160,46 x 74,5 x 8,29 millimetri e 178,8 grammi di peso.

Caratteristiche tecniche di Redmi Note 10

Scendendo ancora troviamo Redmi Note 10, che condivide alcune delle specifiche con Note 10S. Abbiamo quindi lo stesso schermo AMOLED FullHD+ (1080 x 2400 pixel) da 6,43 pollici, mentre sotto la scocca troviamo uno Snapdragon 678 con CPU octa core a 2,2 GHz e GPU Adreno 612, con tre diversi tagli di memoria: 4-64 GB, 4-128 GB e 6-128 GB, con RAM LPDDR4X e storage UFS 2.2.

La connettività è sostanzialmente la stessa di Note 10S, con 4G/LTE, WiFi 802,11 ac dual band, Bluetooth 5, NFC, IR blaster, GPS, GLONASS, presa da 3,5 mm, connettore USB Type-C per la ricarica della batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida a 33 watt. Non mancano il lettore di impronte laterale e lo slot dual SIM, il sistema operativo è Android 11 con MIUI 12.

La fotocamera frontale è incastonata nel display e ha una risoluzione di 13 megapixel mentre nella parte posteriore troviamo quattro sensori: uno da 48 megapixel (f/1.79), uno ultra grandangolare (FoV 118 gradi) da 8 megapixel(f/2.2) e due sensori da 2 megapixel (f/2.4) per macro e profondità. Le dimensioni sono di 160,46 x 74,5 x 8,29 mm e 178,8 grammi di peso, con le colorazioni Onyx Gray, Pebble White e Lake Green.

Caratteristiche tecniche di Redmi Note 10 5G

Chiudiamo con Redmi Note 10 5G che offre la connettività migliore e una scheda tecnica di tutto rispetto. Si parte da uno schermo ActiveDisplay da 6,5 pollici con refresh a 90 Hz, con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) e Gorilla Glass 3. Sotto la scocca troviamo il chipset MediaTek Dimensity 700 con CPU octa core a 2,2 GHz e GOU ARM Mali-G57 MC2, affiancati da 4-64 GB, 4-128 GB e 6-128 GB di memoria (RAM LPDDR4X e storage UFS 2.2).

La connettività include il supporto alle reti 5G (SA/NSA), 4G/LTE, Bluetooth 5, NFC, IR Blaster, GPS, GLONASS, presa da 3,5 mm, USB Type-C per la ricarica della batteria da 5.000 mAh con una potenza di 18 watt. In confezione è presente un caricabatterie da 22,5 watt.

Il comparto fotografico dispone di una fotocamera frontale da 8 megapixel con tecnologia punch hole, e tre sensori posteriori: uno da 48 megapixel (f/1.79) e die da 2 megapixel (f/2.4) per macro e profondità di campo. Il sistema operativo è Android 11 con MIUI 12 e le dimensioni sono pari a 161,81 x 75,34 x 8,92 mm e 190 grammi di peso.

Quattro le colorazioni tra cui scegliere: Chrome Silver, Graphite Gray, Nighttime Blue e Aurora Green.

Prezzi e disponibilità della serie Redmi Note 10

Redmi non ha ancora comunicato i prezzi relativi al mercato italiano, per cui vi riportiamo alcuni dei prezzi relativi ai mercati internazionali, indicati al momento in dollari. Aggiungeremo quelli italiani non appena saranno disponibili.

Redmi Note 10 5G 4-64 GB a partire da 199 dollari

Redmi Note 10 5G 4-128 GB a partire da 229 dollari

Redmi Note 10 4-64 GB a partire da 199 dollari

Redmi Note 10 4-128 GB a partire da 229 dollari

Redmi Note 10S 6-64 GB a partire da 229 dollari

Redmi Note 10S 6-128 GB a partire da 249 dollari

Redmi Note 10S 8-128 GB a partire da 279 dollari

Redmi Note 10 Pro 6-64 GB a partire da 279 dollari

Redmi Note 10 Pro 6-128 GB a partire da 299 dollari

Redmi Note 10 Pro 8-128 GB a partire da 329 dollari

Potete però acquistare Redmi Note 10 e Redmi Note 10 Pro in anteprima, già da oggi, con le vendite che si terranno in anteprima tra l’8 e l’11 marzo. Versando un acconto di 25 euro, da saldare entro l’11 marzo, ricevete uno sconto di 50 euro applicabile all’acquisto di uno dei due smartphone. Entrambi sono in vendita sullo store online Goboo, che offre spedizioni dall’Europa senza costi né dogane, ed essendo certificato da Xiaomi garantisce il prodotto per 24 mesi, con la certezza di un prodotto originale al 100%. A seguire i link per l’acquisto:

Visitando inoltre questa pagina potrete partecipare, fino all’11 marzo, a un sorteggio che mette in palio Xiaomi Mi Smart Compact Projector, Xiaomi Mi Box S, Xiaomi Mi Watch Lite. Xiaomi Mi True Wireless Earbuds basic e, Xiaomi Mi Smart Band 5, Redmi Note 10 Pro e coupon da 5 e 10 euro.