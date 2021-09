Nelle scorse ore Google ha rilasciato la Beta 5 di Android 12 per tutti i Google Pixel supportati, di fatto presentando l’ultima versione beta che ormai ci separa dal lancio della versione definitiva di Android 12.

Material You per le app di produttività…

Come ben sappiamo uno degli aspetti più importanti e ben visibili della nuova major release è l’introduzione di Material You, il nuovo sistema grafico che possiamo intendere come la versione migliorata e più personale del Material Design. Nel corso di queste settimane il team di Google si è impegnato ad integrare le linee guida di Material You in molte applicazioni proprietarie – ne sono un chiaro esempio i widget di Google Orologio e anche Google Calcolatrice nella Beta 5 di Android 12 -, e ben presto anche molte delle applicazioni di Google Workspace riceveranno lo stesso trattamento.

Il colosso di Mountain View, infatti, ha presentato le importanti novità che interesseranno applicazioni del calibro di Google Calendar, Google Drive, Google Documenti, Gmail, Google Meet, Google Fogli e Google Presentazioni.

Gmail e Google Meet

L’applicazione di posta elettronica abbraccerà il Material You a partire dalla versione 2021.08.24 e superiore. Possiamo notare come la barra di navigazione inferiore cambia l’accento dei vari tab, con il tema generale in tinta con i colori primari del wallpaper per i dispositivi che supportano il Dynamic Color di Material You.

Passando invece a Google Meet, che ben presto renderà possibile effettuare le video chiamate 1:1 senza ricorrere ai link di invito, in questo caso notiamo la comparsa di tasti di azione più tondeggianti, a pillola, con un accento dei colori differenti e più personalizzati.

Google Drive

Google Drive introdurrà una barra di navigazione più visibile, con i pannelli attivi evidenziati da un accento di colore più marcati. Sono presenti piccoli cambiamenti anche per il tasto FAB. Queste novità sono disponibili a partire dal 9 settembre con la versione 2.21.330 o superiore.

Google Calendar

Le novità grafiche per Google Calendar saranno disponibili a partire dal 20 settembre in poi, con la versione 2021.37 o superiore. Anche qui troviamo le stesse novità viste nelle altre applicazioni, con il tasto FAB modificato e il colore principale tendente al celeste per il Material You e invece i colori primari del wallpaper con il Dynamic Color.

Google Documenti, Fogli e Presentazioni

Tutte e tre le applicazioni di produttività di Google introdurranno cambiamenti della UI e della palette di colori a partire dal 1° settembre con la versione 1.21.342 o superiore.

… e anche per la beta di Google Telefono

Il client beta di Google Telefono, con la versione 70, introduce il supporto al Material You. L’elemento che più risalta all’occhio è la barra di navigazione inferiore, dove adesso gli indicatori dei tab attivi è a forma di pillola e con un accento di colore più marcato. Cambiano, inoltre, anche i tasti rapidi per la tastiera numerica e per Google Duo, adesso con una icona squadrata e non più circolare.

Piccoli cambiamenti anche per la tastiera numerica, dove il tasto di chiamata dispone adesso di una icona a pillola e non più circolare. La versione 70 del client beta di Google Telefono è disponibile per tutti gli iscritti al canale beta del Play Store oppure si può installare manualmente scaricando l’APK da questo link di APK Mirror.

