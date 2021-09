Nonostante il fatto che la gamma Xiaomi Mi 11 sia piuttosto numerosa e che a breve l’azienda aggiungerà le varianti Mi 11T a questa serie di smartphone, sembra che ci sarà posto anche per una nuova variante Lite.

Secondo le ultime indiscrezioni Xiaomi si sta preparando per introdurre un nuovo smartphone soprannominato Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE, o New Edition. Questo dispositivo è apparso su più siti Web di certificazioni rivelando alcune specifiche e caratteristiche chiave, pertanto è probabile che arrivi sul mercato a breve e in particolare nel mercato indiano.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE potrebbe debuttare a breve in India

Secondo un rapporto di 91mobiles, Xiaomi sta pianificando di lanciare il prossimo smartphone in India questo mese e inizierà a rivelare il nuovo dispositivo nei prossimi giorni, tuttavia la data di lancio esatta è ancora ignota.

Questo smartphone ha superato diverse certificazioni con il nome in codice LISA ed è stato certificato presso IMEI come Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE, inoltre è passato anche attraverso la certificazione del Bureau of Indian (BIS) che accenna al suo lancio nel Paese.

Infine, il dispositivo sfoggia il numero di modello 2109119DG ed è apparso anche sul sito Web di Infocomm Media Development Authority (IMDA).

Recenti indiscrezioni suggeriscono che Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE utilizzerà il SoC Qualcomm Snapdragon 778G 5G e che offrirà un display AMOLED con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Il nuovo smartphone verrà probabilmente fornito con Android 11 e MIUI 12.5.

Anche se la data di lancio non è ancora nota, possiamo aspettarci una presentazione per la fine di questo mese, visto che nelle prossime settimane Xiaomi sarà probabilmente impegnata con il lancio della serie Mi 11T.

In copertina: Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Leggi anche: Migliori smartphone Xiaomi: la classifica di settembre 2021