Giornata ricca di importanti annunci per Realme con l’arrivo degli smartphone Realme 8i, Realme 8s 5G e Realme Pad.

Caratteristiche Realme 8i

Realme 8i è stato annunciato in India e rappresenta il successore naturale del modello Realme 7i. Munito di un design ricercato, giovanile, ma non troppo ottimizzato per quanto concerne la cornice inferiore dello schermo, dispone di un pannello LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento da 120 Hz, fotocamera punch hole da 16 MP e rapporto display/telaio pari al 90.8%. Al suo interno trova posto il processore MediaTek Helio G96 accompagnato da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di ROM con supporto alla RAM virtuale solo per il modello con 6 GB di RAM.

Posteriormente il comparto fotografico è munito di un sensore principale Samsung JN1 da 50 MP, sensore bianco e nero per foto ritratto da 2 MP e un sensore macro da 2 MP. È presente una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18 W, sensore laterale per le impronte e Android 11 con la Realme UI 2.0.

Scheda tecnica

Display LCD da 6.6 pollici a risoluzione Full HD+ da 2412 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, luminosità massima a 600 nits;

processore MediaTek Helio G96;

4/6 GB di RAM LPPDDR4x con 64/128 GB di archiviazione di tipo UFS 2.1 con supporto alla microSD;

fotocamera posteriore: sensore principale da 50 MP Samsung JN1 con apertura f/1.8, flash LED, sensore da 2 MP bianco e nero per foto ritratto e sensore macro da 2 MP;

fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.45;

sensore per le impronte laterali e jack audio da 3.5 mm;

Dual SIM (nano + nano + microSD) con Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS e USB Type-C;

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 18 W;

dimensioni: 164.1 × 75.5 × 8.5 mm;

peso: 194 grammi;

Android 11 con Realme UI 2.0.

Caratteristiche Realme 8s 5G

Realme 8s 5G è invece il nuovo smartphone 5G di fascia media che condivide con il modello Realme 8i parte del design. Frontalmente non ci sono praticamente differenze, se non per via della dimensione del display leggermente inferiori rispetto al modello soprastante. In questo caso troviamo un pannello LCD da 6,5 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento da 90 Hz, rapporto display/telaio pari al 90.5% e fotocamera frontale punch hole con sensore da 16 MP. Il processore è sempre a marchio MediaTek, in questo caso il modello MediaTek Dimensity 810 con 6/8 GB di RAM con tecnologia di espansione con la RAM virtuale e 128 GB di spazio di archiviazione.

Posteriormente il modulo fotografico dispone di un sensore principale da 64 MP, un sensore bianco e nero da 2 MP e un altro sensore macro da 2 MP. Munito del supporto alla connettività 5G SA/NSA con Android 11 e la Realme UI 2.0, la batteria è da 5000 mAh ma in questo caso con supporto alla tecnologia di ricarica rapida Dart Charge da 33 W.

Scheda tecnica

Display LCD da 6.5 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz, luminosità massima a 600 nits;

processore MediaTek Dimensity 810;

6/8 GB di RAM LPPDDR4x con 128 GB di archiviazione di tipo UFS 2.1 con supporto alla microSD;

fotocamera posteriore: sensore principale da 64 MP con apertura f/1.8, sensore da 2 MP bianco e nero per foto ritratto e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.1;

sensore per le impronte laterali e jack audio da 3.5 mm con audio Hi-Res;

Dual SIM (nano + nano + microSD) con Dual 4G VoLTE, 5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS/Beidou e USB Type-C;

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33 W;

dimensioni: 162.5 × 74.8 × 8.8 mm;

peso: 191 grammi;

Android 11 con Realme UI 2.0.

Caratteristiche Realme Pad

Venendo al tablet Realme Pad, dispositivo di cui vi avevamo mostrato il design giusto qualche giorno fa, si tratta del primo tablet dell’azienda lanciato in India. Dispone di un design premium, molto curato, con display WUXGA da 10,4 pollici con rapporto display/telaio dell’82.5% – non è certamente il tablet con le cornici più sottili sul mercato -, monta il processore MediaTek Helio G80 con 4 GB di RAM, fotocamera frontale e posteriore da 8 MP, batteria da 7100 mAh con ricarica rapida da 18 W e Android 11.

Scheda tecnica

Display LCD da 10.4 pollici a risoluzione WUXGA da 2000 x 1200 pixel con luminosità massima a 360 nits;

processore MediaTek G80;

3/4 GB di RAM con 32/64 GB di archiviazione di tipo eMMC 5.1 con supporto alla microSD;

sensore posteriore da 8 MP;

fotocamera frontale da 8 MP con angolo di apertura da 105°;

quattro speaker, Dolby Atmos, Hi-Res audio;

4G LTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS e USB Type-C 2.0;

batteria da 7100 mAh con ricarica rapida da 18 W;

dimensioni: 246.1 × 155.9 × 6.9 mm;

peso: 440 grammi;

Android 11.

Prezzo e disponibilità Realme 8i, 8s 5G e Pad

Realme 8i, previsto nelle colorazioni Space Black e Space Purple, sarà disponibile a partire dal 14 settembre presso il sito ufficiale, Flipkart e i negozi fisici. I prezzi partono da 13.999 rupie indiane, circa 160 euro, per la versione con 4 GB di RAM e 64 GB di ROM, e 15.999 rupie indiane, circa 180 euro, per il modello con 6 GB di RAM e 128 GB di ROM.

Realme 8s 5G, atteso nelle colorazioni Universe Black e Universe Purple, sarà disponibile a partire dal 13 settembre presso il sito ufficiale, Flipkart e i negozi fisici. I prezzi partono da 17.999 rupie indiane, circa 210 euro, per il modello con 6 GB di RAM e 128 GB di ROM, e 19.999 rupie indiane, circa 230 euro, per il modello con 8 GB di RAM e 128 GB di ROM.

Venendo invece a Realme Pad, disponibile nelle colorazioni Realme Grey e Real Gold, sarà disponibile a partire dal 16 settembre nella versione LTE presso il sito ufficiale, Flipkart e i negozi fisici; la versione solo Wi-Fi base sarà disponibile solo in futuro. Realme Pad parte da 13.999 rupie indiane, circa 160 euro, per la versione Wi-Fi con 3 GB di RAM e 32 GB di ROM; 15.999 rupie indiane, circa 180 euro, per la versione LTE + Wi-Fi con 3 GB di RAM e 32 GB di ROM; 17.999 rupie indiane, circa 210 euro, per il modello Wi-Fi + 4G con 4 GB di RAM e 64 GB di spazio interno.