Gli smartphone pieghevoli si stanno lentamente diffondendo sul mercato, tuttavia i loro display hanno due problemi principali: la piega che ancora oggi si nota e lo strato superiore in plastica che conferisce allo schermo un effetto tela cerata, essendo spesso più morbido dei tradizionali display per smartphone realizzati in vetro.

LG Chem, un’azienda chimica sudcoreana appartenente al gruppo LG, ha da poco annunciato un nuovo tipo di materiale per rivestire i display pieghevoli che promette di ridurre in modo significativo questi problemi.

La nuova tecnologia di LG riduce le pieghe sui display

L’azienda ha rivelato oggi la sua tecnologia “Real Folding Window” che consiste in un rivestimento appositamente sviluppato su una sottile pellicola di plastica in polietilene tereftalato (PET). L’azienda chimica aggiunge che il materiale è più sottile del vetro temperato esistente, ma ha la stessa durezza pur essendo flessibile come la plastica.

Un portavoce della società ha spiegato che a differenza delle pellicole in poliimmide esistenti e dei materiali in vetro temperato, questa tecnologia massimizzerà la flessibilità, fornendo anche soluzioni ottimizzate per i dispositivi pieghevoli e ovviando a problematiche come le impronte di piega sulla parte di collegamento dello screen (sic).

LG Chem afferma che questo tipo di display può essere piegato fino a 200.000 volte e aggiunge che la tecnologia può essere utilizzata per i display pieghevoli sia verso l’interno che verso l’esterno riducendo le pieghe sulle aree di piegatura dello schermo. L’azienda sta anche lavorando per offrire un rivestimento speciale per i display che non fa uso di film plastici.

La società afferma che raggiungerà una capacità di produzione di massa di questa tecnologia solo nel 2022, aggiungendo che le vendite su larga scala inizieranno dal 2023, inoltre LG Chem afferma che sta cercando di rendere applicabile la soluzione anche a notebook e tablet.

Leggi anche: Migliori smartphone pieghevoli: la classifica di settembre 2021