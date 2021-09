Nella giornata di oggi Kena Mobile, l’operatore virtuale di TIM, ha lanciato una ghiotta promozione, denominata Kena TIMVISION Flash, che tenta tutti gli appassionati di sport e calcio con i contenuti sportivi di DAZN al prezzo scontato di 19,99 euro al mese per 4 mesi.

La promozione è disponibile fino al 12 settembre 2021 ed è sottoscrivibile online tramite il sito di Kena Mobile o l’applicazione ufficiale dell’operatore, recandosi presso uno dei rivenditori autorizzati o contattando il Servizio Clienti al numero 181.

Cosa offre la promo Kena TIMVISION Flash

La promozione Kena TIMVISION Flash include:

TIMVISION del valore di 6,99 euro al mese (con Eurosport Player incluso per i primi 12 mesi);

del valore di 6,99 euro al mese (con Eurosport Player incluso per i primi 12 mesi); Infinity+ del valore di 7,99 euro al mese (soltanto per i primi 12 mesi); che comprende tutte le 104 partite della UEFA Champions League

del valore di 7,99 euro al mese (soltanto per i primi 12 mesi); che comprende tutte le 104 partite della DAZN del valore di 29,99 euro al mese, con tutta la Serie A TIM e la UEFA Europa League

del valore di 29,99 euro al mese, con tutta la e la UEFA Europa League 1 Giga di traffico dati in 4G ogni mese, a una velocità massima raggiungibile di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload su territorio nazionale. Nei Paesi dell’Unione Europea è disponibile in 3G.

Di fatto, i contenuti inclusi dalla promozione sono speculari a quelli offerti dal pacchetto base TIMVISION Calcio e Sport offerti da TIM stessa.

Ulteriori informazioni

Al termine dei 4 mesi a 19,99 euro, il servizio si rinnoverà al costo di 29,99 euro al mese, salvo eventuali cambiamenti.

Con la promozione Kena TIMVISION Flash viene, inoltre, inclusa una SIM Kena Mobile grazie alla quale pagare il rinnovo del pacchetto e che, come già detto, include 1 Giga di traffico dati mensile in 4G.

È opportuno sottolineare, inoltre, che, con l’attivazione di Kena TIMVISION Flash, non viene fornito il TIMVISION Box in comodato d’uso e che è nuovamente previsto un costo di attivazione di 55,99 euro.

In sede di sottoscrizione della promozione, infatti, oltre al contributo una tantum di 19,99 euro direttamente su carta di credito, il cliente si impegna a pagare i restanti 36 euro del costo di attivazione in 12 rate da 3 euro, che sono già incluse nel costo mensile dell’offerta; in caso di recesso prima del termine dei 12 mesi, il cliente sarà tenuto al pagamento delle rate rimanenti.

