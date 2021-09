Il listino di smartphone di TIM si è arricchito nelle scorse ore di alcuni interessanti nuovi modelli, così da offrire agli utenti interessati all’acquisto di un telefono da abbinare a un’offerta tariffaria una sempre più ampia possibilità di scelta.

Ecco i nuovi smartphone nel listino di TIM

Per chi è alla ricerca di un modello economico TIM ha pensato a OPPO A16s, smartphone disponibile in due colorazioni (Crystal Black e Pearl Blue) al prezzo di 189,90 euro.

Ci sono anche altri due telefoni di OPPO in arrivo con TIM: dal 9 settembre (giorno di lancio ufficiale), infatti, saranno disponibili OPPO Reno6 Pro 5G (nelle colorazioni Lunar Grey e Arctic Blue) al prezzo di 799,90 euro e OPPO Reno6 5G (nelle colorazioni Stellar Black e Arctic Blue) al prezzo di 499,90 euro.

Ed ancora, nel listino di TIM sono entrati anche altri modelli per tutte le fasce di prezzo, come TCL 20R 5G (nelle colorazioni Granite Grey e Lazurite Blue) a 179,90 euro, REALME GT Master Edition 5G (nella colorazione Black OM) a 349,90 euro, Motorola edge 20 LITE 5G (nelle colorazioni Graphite e Lagoon Green) a 379,90 euro, Samsung Galaxy A52s 5G (nelle colorazioni Black e White) a 469,90 euro e Motorola edge 20 PRO 5G (nelle colorazioni Midnight Blue e Indigo) a 699,90 euro.

Ovviamente questi sono i prezzi per l’acquisto in unica soluzione ma non è possibile escludere che in futuro l’operatore decida di proporli anche con pagamento rateale.

Ricordiamo che TIM, in caso di acquisto di un modello 5G, permette agli utenti di usufruire della promozione in virtù della quale è possibile provare gratuitamente per 3 mesi questa connettività (si attiva in automatico nel momento della prima connessione alla rete dell’operatore). Al termine dei 3 mesi si riceverà via SMS la comunicazione della disattivazione della promozione con l’invito ad attivare un’offerta 5G a pagamento.

A partire dal 3 settembre sono invece usciti dal listino TIM 5 telefoni, ossia Motorola moto G10, Realme 7 5G, Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy A12 e Samsung Galaxy A02S.

Potete trovare tutte le offerte di TIM seguendo questo link.

