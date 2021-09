In queste ore OnePlus ha annunciato l’avvio del rilascio dell’aggiornamento Open Beta 6 della OxygenOS per lo smartphone OnePlus Nord.

Novità aggiornamento OxygenOS Open Beta 6

Come sottolineano i colleghi di XDA, e come ricalcano diversi commenti pubblicati da alcuni utenti sul forum, il changelog ufficiale diramato dalla compagnia è in tutto e per tutto identico a quello già disponibile da un paio di settimane sul canale stabile della OxygenOS.

Ecco il changelog ufficiale della Open Beta 6 della OxygenOS per OnePlus Nord:

Sistema aggiornamento alle patch di sicurezza di agosto miglioramento della stabilità generale del sistema

Ambient Display aggiunta la funzione di screenshot per l’ambient display aggiunto il supporto Bitmoji per l’ambient display, prodotto in collaborazione con Snapchat. Il tuo avatar si aggiornerà durante il giorno in base alla tua attività e alle cose che accadano attorno a te



È alquanto singolare che una versione beta della OxygenOS integri le stesse identiche funzionalità già disponibili nel canale stabile, una eventualità che mette in dubbio il programma stesso delle beta che invece dovrebbe puntare su testare feature non ancora pronte per essere rilasciate al pubblico.

Come aggiornare OnePlus Nord

Se possedete lo smartphone della compagnia cinese aggiornato alla Open Beta 5 di OxygenOS, il nuovo aggiornamento dovrebbe arrivarvi tramite OTA (Over the Air) nel corso dei prossimi giorni. Nel caso in cui non vogliate attendere, potete installare le immagini di sistema tramite i link sottostanti:

