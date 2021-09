Il 9 settembre Vivo dovrebbe presentare la nuova famiglia di smartphone Android di fascia alta Vivo X70, e in queste ore abbiamo modo di conoscere molti dettagli su di essi grazie alle certificazioni TENAA e a un teaser ufficiale.

Display a risoluzione 2K per Vivo X70

Un nuovo teaser ufficiale su Vivo X70 pubblicato in rete dalla compagnia, svela alcune interessanti caratteristiche circa il display. Scopriamo, infatti, la presenza della quinta generazione del pannello AMOLED E5 di Samsung i quali, a differenza del modello E4, offre fino al 25% in meno di consumi energetici, un elevato contrasto 8000000:1 e una luminosità massima di 1500 nits.

Le altre specifiche sul nuovo smartphone emerse dal TENAA parlano di due modelli con codice prodotto V2132A e V2133A. Le piccole differenze tra i due modelli fanno presupporre che si tratti di due varianti di Vivo X70. Entrambi i modelli presentano una dimensione pari a 160.10 x 75.39 x 7.55 mm e un peso pari a 181 grammi, mentre per quanto riguarda il display si registra un pannello AMOLED da 6,58 pollici a risoluzione Full HD+ da 1080 x 2376 pixel. Per entrambi la batteria è pari a 4320 mAh con presumibilmente il supporto alla ricarica rapida da 44 W.

Il modello V2132A dispone di un processore octa core da 2.8 GHz con supporto a 6/8/12 GB di RAM, mentre il modello V2133A vede la presenza di un processore più potente, da 3.0 GHz, sempre octa core, con 8/12 GB di RAM. Per entrambi lo spazio interno a disposizione è previsto nei tagli da 128/256 e 512 GB con a bordo Android 11. Dal punto di vista fotografico si parla invece di un sensore frontale da 32 MP mentre, sul retro, include un sensore da 40 MP, uno da 12 MP e un altro ancora da 12 MP.

Le specifiche di Vivo X70 Pro dal TENAA

Alcuni screenshot circa la certificazione TENAA di Vivo X70 Pro pubblicati su Weibo dal famoso leaker Digital Chat Station, mettono in risalto una porzione della scheda tecnica del nuovo smartphone. In dettaglio si scopre la presenza di un display curvo da 6.56 pollici con fotocamera punch hole centrale a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento da 120 Hz, una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 12 MP, un sensore per foto ritratto da 12 MP e un sensore periscopico da 8 MP con zoom 5x.

Lo smartphone è atteso con una batteria da 4450 mAh con supporto alla ricarica rapida da 44 W.

Specifiche da urlo per Vivo X70 Pro+

Dalle specifiche di Vivo X70 Pro+ emerse dalla certificazione TENAA, è chiaro come il sole che esso rappresenta il modello di punta della nuova generazione di smartphone di fascia alta di Vivo. Con il codice prodotto V2145A, le specifiche parlano di un dispositivo dal peso di 209 grammi e con una dimensione pari a 164.54 x 75.21 x 8.9 mm. Il display AMOLED da 6,78 pollici offre una risoluzione QHD+ pari a 1440 x 3200 pixel, mentre la batteria da 4430 mAh avrebbe dalla sua il supporto alla ricarica rapida da 55 W.

Il processore octa core da 3.0 GHz menzionato potrebbe essere Qualcomm Snapdragon 888+ 5G, al cui fianco dovrebbero trovarsi 8 o 12 GB di RAM con 256/512 GB di spazio di archiviazione. Per il comparto fotografico frontale si parla di un sensore da 32 MP, mentre sul retro il sensore principale da 50 MP potrebbe essere il tanto chiacchierato Samsung GN1. Viene fatta menzione anche di un sensore da 48 MP, forse il Sony IMX598, e un’altra lente da 12 MP con zoom ottico 2x e un altro da 8 MP con zoom ottico 5x e zoom digitale 60x.

In copertina Vivo X60 Pro

