Come sempre più spesso capita con alcuni brand a pochi giorni dall’evento ufficiale di lancio di un nuovo prodotto, anche quest’oggi abbiamo modo di scoprire alcune informazioni su Red Magic 6S Pro grazie ad una serie di informazioni pubblicate direttamente da Nubia sul proprio account Weibo.

Retro trasparente e ventola di raffreddamento RGB

Atteso al lancio durante un evento programmato per il 6 settembre, Nubia ha rivelato il design ufficiale dello smartphone Red Magic 6S Pro e anche alcune caratteristiche tecniche. Il poster svela il retro dello smartphone con una lavorazione semi trasparente pensata per mettere in risalto alcuni componenti interni, tra cui la ventola di raffreddamento con tanto di LED RGB in pieno stile gaming.

L’azienda ha inoltre confermato la presenza di una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica a 120 W, una funzionalità che garantisce un ciclo di carica completa dopo appena 17 minuti. A tal proposito, in direzione contraria al resto dei big del settore, Red Magic 6S Pro avrà in confezione il caricabatterie integrato.

Le altre specifiche parlano di un display OLED da 6,8 pollici a risoluzione 1080p con frequenza di aggiornamento a 165 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 888+ 5G, fotocamera tripla posteriore con sensore principale da 64 MP e la possibilità di configurarlo con 16 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di spazio di archiviazione interno.

In copertina RedMagic 6

