Due nuovi smartphone Android fanno parlare di sé quest’oggi: uno è il già parecchio chiacchierato Samsung Galaxy S21 FE, l’altro è il mai menzionato prima Samsung Galaxy A13 5G. Entrambi, dunque, fanno capo a Samsung e tutti e due hanno dei motivi per essere ritenuti interessanti.

Il manuale utente di Samsung Galaxy S21 FE svela una mancanza

Negli ultimi giorni Samsung Galaxy S21 FE è stato ripetutamente al centro dell’attenzione: dalla comparsa su Google Play Console alla presunta data di lancio, passando per i vociferati ritardi di produzione.

Adesso è trapelato il manuale utente di Samsung Galaxy S21 FE 5G e la sua analisi ha fatto emergere l’assenza di una caratteristica: non si fa menzione alcuna di uno slot per memorie microSD, pertanto lo smartphone non sarebbe dotato di memoria espandibile.

Al netto di questo, sono ovviamente le caratteristiche confermate dal manuale a destare il maggiore interesse: certificazione IP68 contro polvere e acqua (fino a 1,5 metri e fino a 30 minuti), sensore di impronte digitali ultrasonico, display ad alto refresh rate, design che ricalca quello della serie Samsung Galaxy S21 (ma senza l’inserto in metallo).

Naturalmente, trattandosi di un manuale utente, non è presente una lista dettagliata delle specifiche tecniche. Qualche altro dettaglio si può comunque mettere insieme: Samsung Galaxy S21 FE disporrà di una tripla fotocamera posteriore (leak precedenti avevano confermato la presenza di una ultra-grandangolare), verrà proposto in almeno quattro colorazioni – Black, Green, Purple e White – e avrà Dolby Atmos, DeX Wireless, Samsung Pay, ricarica wireless, ricarica wireless inversa.

Sprovvisto di ingresso jack audio da 3,5mm, Samsung Galaxy S21 FE avrà ovviamente una porta USB-C, ma nella confezione di vendita non sarà presente il caricabatterie.

Quanto al resto, precedenti leak attribuiscono al device un SoC Qualcomm Snapdragon 888 in alcuni mercati ed Exynos 2100 in altri (ecco il nostro confronto che coinvolge anche A14 Bionic), 6/8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna, una batteria da 4.500mAh con ricarica rapida a 25W.

Samsung Galaxy A13 5G: lavori in corso

Samsung Galaxy A22 5G è lo smartphone 5G più economico del brand, ma pare destinato ad essere presto superato da Samsung Galaxy A13 5G.

I lavori su questo nuovo modello sarebbero attualmente in corso e Samsung potrebbe lanciarlo prima della fine dell’anno.

Le ultime indiscrezioni parlano infatti di uno smartphone dotato di connettività 5G e identificato dal model number SM-A136B. In genere, i modelli della serie Galaxy A1x sono meno costosi rispetto a quelli della serie Galaxy A2x.

Se per il prezzo si ipotizza un listino appena inferiore ai 200 euro, la scheda tecnica del presunto Samsung Galaxy A13 5G è ancora tutta da scoprire.

