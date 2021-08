Durante i giorni immediatamente precedenti al lancio di Samsung Galaxy Z Fold3 5G e Samsung Galaxy Z Flip3 5G si scommetteva che il colosso sudcoreano avrebbe lanciato anche il modello Samsung Galaxy S21 FE, ma sappiamo benissimo che i piani dell’azienda sono cambiati all’ultimo istante per non meglio noti problemi lungo la catena di montaggio.

È questa la data di lancio di Galaxy S21 FE?

Nei giorni scorsi il leaker Mauri QHD ha pubblicato su Twitter quella che secondo lui sarebbe la data di lancio ufficiale di Samsung Galaxy S21 FE: il giorno 8 settembre 2021. Nel caso in cui il rumor dovesse corrispondere a realtà, è molto probabile che Samsung attiverà i pre-ordini dello smartphone già a metà settembre per poi far partire la vendita effettiva entro la fine del mese.

Patch di settembre per Galaxy S20 Fan Edition

Cambiando argomento, Samsung ha ancora una volta anticipato tutti pubblicando le patch di sicurezza di settembre per Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Il firmware G78xxXXU3AUH5 in rilascio ha un peso pari a 747 MB, il che ci porta a presumere che contenga anche l’aggiornamento alla One UI 3.1.1 – ecco la lista degli smartphone che riceveranno la One UI 3.1.1.

Le informazioni pubblicate in rete indicano che l’aggiornamento è disponibile per i modelli 4G e 5G muniti di processori Snapdragon, ma non ci sono indicazioni circa la disponibilità della variante con SoC Exynos.

Come aggiornare Samsung Galaxy S20 Fan Edition

In attesa di ricevere la notifica di aggiornamento OTA, l’update in questione può essere scaricato anche manualmente tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa.

