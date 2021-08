Continuiamo a occuparci di Samsung Galaxy S21 FE, atteso smartphone che il produttore coreano dovrebbe lanciare sul mercato nel corso delle prossime settimane con l’obiettivo di conquistare gli utenti alla ricerca di un telefono di fascia alta ad un prezzo competitivo.

E una conferma del sempre più vicino lancio di Samsung Galaxy S21 FE arriva da Google Play Console, ove lo smartphone ha fatto la propria apparizione con incluse alcune delle sue principali caratteristiche.

Samsung Galaxy S21 FE viene confermato pure da Google

Stando a quanto si apprende, il nuovo device del colosso coreano sarà animato da un processore Qualcomm Snapdragon 888 (resterà deluso chi sperava nella versione Plus della CPU di Qualcomm) e potrà contare su 6 GB di RAM. Resta da capire se sarà lanciata una variante con CPU Exynos 2100 e se ci saranno delle versioni con un maggior quantitativo di RAM disponibile.

Ed ancora, Samsung Galaxy S21 FE potrà contare su un display con risoluzione Full HD+ (sebbene su Google Play Console si legga 1.080 x 2.009 pixel) e una densità di 480 ppi (dovrebbe essere un pannello AMOLED da 6,4 pollici) e su Android 11 (in attesa del rilascio dell’aggiornamento che porterà la successiva versione dell’OS mobile del colosso di Mountain View).

Tra le altre caratteristiche dello smartphone non dovrebbero mancare una fotocamera frontale da 12 megapixel implementata attraverso un foro al centro in alto sullo schermo, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 32 megapixel, supportato da altri due da 12 megapixel e 8 megapixel), 128 GB o 256 GB di memoria integrata (con possibilità di espansione grazie al supporto MicroSD), un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel display e una batteria da 4.370 mAh.

Sarà interessante scoprire se Samsung riuscirà a commercializzare Samsung Galaxy S21 FE a livello globale (e non solo in alcuni mercati a causa di problemi di produzione legati alle carenze di componenti) e a quale prezzo proporrà lo smartphone.