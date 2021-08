Giusto ieri un nuovo leak svelava che Samsung era pronto a presentare il tanto atteso Samsung Galaxy S21 FE giorno 8 settembre, ma un inedito rapporto pubblicato da The Elec stravolge le carte in tavola e rimanda il tutto di un altro mese.

Adesso si parla di produzione di massa per ottobre

Secondo le informazioni in possesso dalla testata coreana, sembra che il colosso sudcoreano sia ancora impegnato a risolvere i gravosi problemi di approvvigionamento che già una volta l’hanno costretto a rimandare l’inizio della produzione di massa, inizialmente attesa per il mese di maggio.

Adesso sembra che Samsung non abbia altra scelta che posticipare nuovamente l’inizio della produzione di massa di Samsung Galaxy S21 FE di un altro mese, quindi a ottobre. In questo caso, se le informazioni pubblicate dovessero corrispondere al vero, l’azienda sarebbe costretta a posizionare il nuovo smartphone nel Q4 del 2021.

La produzione di massa di Galaxy S22 è attesa per novembre

Continuando a parlare di smartphone Samsung ma volgendo lo sguardo verso la nuova generazione di telefoni di fascia alta, nuove informazioni indicano che l’azienda dovrebbe iniziare la fase di produzione di massa della famiglia Samsung Galaxy S22 durante il mese di novembre, con la vendita nei primissimi mesi del 2022.

Non è ancora chiaro se anche la nuova famiglia di smartphone di fascia alta verrà interessata dai problemi della catena di approvvigionamento, ma sembra che il colosso sudcoreano stia facendo di tutto per rispettare la tabella di marcia e non bruciarsi l’occasione di lanciare i nuovi telefoni in anticipo rispetto le altre compagnia, ad eccezione di Xiaomi Mi 12 atteso già per dicembre 2021.

