Dopo gli ultimi rumor che ci avevano svelato Samsung Galaxy A22 e Samsung Galaxy A22 5G nella loro interezza, in queste ore l’azienda ha ufficialmente presentato i nuovi smartphone Android di fascia medio bassa.

Caratteristiche Samsung Galaxy A22 e A22 5G

Caratterizzati da un design e una scheda tecnica con molti aspetti in comune, entrambi gli smartphone offrono un buon punto di partenza per chi è alla ricerca di smartphone con un design curato, moderno, giovanile e soprattutto con caratteristiche valide.

Samsung Galaxy A22 punta molto sulla fotocamera quadrupla e sul display Infinity U Super AMOLED da 6,4 pollici a risoluzione HD+ e refresh rate da 90 Hz. Il processore quad-core da 2.0 GHz è accompagnato da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage espandibile tramite microSD, mentre la batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 15 W dovrebbe garantire un’autonomia piuttosto soddisfacente.

Di contro, Samsung Galaxy A22 5G offre un pannello Infinity V TFT a risoluzione Full HD+ da 6,6 pollici; cresce la diagonale, migliora la definizione del pannello ma si perde il supporto ad un refresh superiore ai classici 60 Hz. Il processore è leggermente più prestante – quad-core da 2.2 GHz – mentre la RAM è disponibile nei tagli da 4/6/8 GB con storage da 64/128 GB espandibili tramite microSD.

In questo caso l’arrivo della connettività 5G porta con sé un compromesso per quanto riguarda la componente fotografica: al posto dei quattro sensori visti su Samsung Galaxy A22, quelli di Samsung Galaxy A22 5G si fermano ad un sensore principale da 48 MP, uno ultra grandangolare da 5 MP e uno di profondità da 2 MP – si perde per strada il sensore macro.

Resta lo stesso modulo batteria da 5000 mAh, il sensore laterale per le impronte digitali e le quattro colorazioni differenti.

Scheda tecnica Samsung Galaxy A22

Display Infinity U Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate a 90 Hz;

processore octa-core da 2 GHz;

4/6 GB di RAM con 64/128 GB di storage espandibile tramite microSD;

fotocamera posteriore: sensore principale da 48 MP con apertura f/1.8, sensore ultra grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2, e sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4 e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 13 MP con apertura f/2.2;

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 15 W;

sensore per le impronte laterali, connettività LTE;

dimensioni: 15932 x 73,6 x 8,4 mm;

peso: 186 grammi.

Scheda tecnica Samsung Galaxy A22 5G

Display Infinity V da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+;

processore octa-core da 2.2 GHz;

4/6/8 GB di RAM con 64/128 GB di storage espandibile tramite microSD;

fotocamera posteriore: sensore principale da 48 MP con apertura f/1.8, sensore ultra grandangolare da 5 MP con apertura f/2.2 e sensore di profondità da 2 MP con apertura f/2.4;

fotocamera frontale da 8 MP con apertura f/2.0;

batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 15 W;

sensore per le impronte laterali, connettività 5G;

dimensioni: 167,2 x 76,4 x 9 mm;

peso: 203 grammi.

Prezzo e disponibilità Samsung Galaxy A22 e A22 5G

Samsung Galaxy A22 5G sarà disponibile nelle colorazioni Violet, Mint, White e Gray; il modello Samsung Galaxy A22 in Violet, Mint, White e Black. Nessuna informazione per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità all’acquisto, di cui vi daremo puntualmente notizia non appena ci verranno comunicati.

