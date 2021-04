Google Assistant continua a ricevere parecchie attenzioni da parte della casa di Mountain View. Dopo la Modalità Guida, e le novità relative a Google Assistant Snapshot, arriva una funzione soprannominata “Guacamole” che, in alcune situazioni, permette di interagire con l’assistente senza pronunciare “Ok/Hey Google”.

Cos’è “Guacamole” di Google Assistant

Intravista già da qualche settimana sull’app Google, la funzione nota come “Guacamole” è apparsa in anteprima ad alcuni utenti, disponibile in una sezione dedicata del menù delle impostazioni di Google Assistant per smartphone.

Come anticipato, quando attivata, permette agli utenti di interagire con l’assistente senza l’obbligo di pronunciare la consueta parola chiave “Ok Google”, ma solo in alcune circostanze.

Android Police precisa infatti che funziona per alcuni comandi di base, ad esempio rispondere alle chiamate o interrompere gli allarmi, i timer e le sveglie con un semplice “Rispondi” o “Ferma”.

Comunque, nonostante sia presente come toggle nel menù delle impostazioni, pur selezionandola nella sezione dedicata, al momento non funziona.

Ci aspettiamo perciò che “Guacamole” arrivi presto; con tutta probabilità verrà svelata al pubblico in occasione del prossimo Google I/O 2021 che si terrà fra meno di un mese.

